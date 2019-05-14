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震撼畫面！ PETA調查揭露喀什米爾羊絨產業下的山羊慘況

2019-05-14 13:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

PETA（亞洲善待動物組織）發布最新調查，調查者走訪全球最大的兩個喀什米爾羊絨出口地蒙古和中國，記錄了溫順的山羊在粗暴的梳絨過程中慘叫連連，金屬梳子從驚恐的山羊身上拽下一撮撮毛髮，當山羊無法產出羊絨的時候，就被視為無利可圖，接著被賣到屠宰場割喉宰殺以獲取皮肉。據統計，中國生產了全球70%的喀什米爾羊絨，蒙古則占20%。

PETA的調查者看到工人將羊重摔在地上並按住牠們，將他們的四肢捆住並用大號的金屬梳子，從山羊身上拽下一撮撮毛髮。一些山羊在梳絨的過程中被割傷，但工人不會為他們提供任何治療，只是簡單的往山羊的傷口上倒上一點米酒。

那些被業者視為無利可圖的山羊，會在屠宰場面臨痛苦、緩慢的死亡。在中國的調查拍攝到一個屠宰場工人用鐵錘猛擊山羊頭部，試圖將其打暈，另一個工人割開他們喉部時山羊身體仍在動彈。在蒙古的一個屠宰場，目擊者看到工人拽住山羊的一隻腿將其拖走，甚至沒有打暈牠便直接割開喉嚨，其他的山羊就在一旁驚恐目睹同伴被殺。一些山羊在被割喉後兩分鐘依然在掙扎。全球第二大的服裝零售品牌H&M在瞭解到本次調查的內容後，同意不再銷售含有傳統喀什米爾羊絨的服裝。

PETA副總裁傑生·貝克（Jason Baker）說，「為了製作山羊絨大衣和圍巾，驚恐的山羊毛髮被鐵梳拽出，喉嚨被利刃割開，遭受了巨大的痛苦。我們呼籲全球的消費者一起拒絕為這樣的殘忍埋單，如果看到服飾的材料標籤上含有山羊絨，請把它放回原位。」

除了對山羊的虐待之外，喀什米爾羊絨對環境的破壞也是最嚴重的。因為山羊食量很大，且會食用植物的根部，一旦失去根部植物將無法再生長，脆弱的草地很容易就成為了荒漠甚至沙地。一項調查顯示蒙古境內80%的植被破壞，都是過度放牧所導致。

PETA（亞洲善待動物組織）發布最新調查，調查者走訪全球最大的兩個喀什米爾羊絨出...
PETA（亞洲善待動物組織）發布最新調查，調查者走訪全球最大的兩個喀什米爾羊絨出口地蒙古和中國，記錄了溫順的山羊在粗暴的梳絨過程中慘叫連連。圖／PETA提供
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被業者視為無利可圖的山羊，會在屠宰場面臨痛苦、緩慢的死亡。圖／PETA提供
被業者視為無利可圖的山羊，會在屠宰場面臨痛苦、緩慢的死亡。圖／PETA提供
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蒙古圍巾

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