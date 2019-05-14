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台灣客沖繩自駕撞傷男童 達人：沒保險恐賠慘+被判刑

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日政府苦惱：自駕旅行夯 外國人肇事率卻是本地人四倍

2019-05-14 12:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

沖繩8歲男童過馬路時遭台灣男子撞成重傷。圖／取自琉球朝日放送
沖繩8歲男童過馬路時遭台灣男子撞成重傷。圖／取自琉球朝日放送
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又發生國人在日本旅遊駕車肇事的憾事，這次是在沖繩8歲男童通過斑馬線時，遭台灣男子撞成重傷，目擊者說當時行人是綠燈，這名駕駛被日本警方當場逮捕。租車自駕遊日本的旅行方式愈來愈受歡迎，但日本總務省的最新統計顯示，觀光客租車肇事率是日本人的四倍，從中央到地方政府，皆苦思防治之道。

日本觀光客年年成長，自駕旅行的人也大幅增加，2011年到2015年的短短五年內，從17萬9000人成長到70萬5000人，幾乎是原來的近四倍。然而，光是沖繩縣境內，2014到2016年的三年間外國人租車肇事件數劇增，是原來的三倍。

從日本國內整體租車狀況來看，每年發生約6000件事故且有下滑趨勢，但外籍駕駛車禍件數成長；交通事故綜合分析中心更發現，當中以過失責任較高的第一當事人車禍件數，2012年為19件、到2017年已經到達121件。大阪至少有10家租車公司、尤其是以加油站、汽車工為據點的平價租車不再租車給外國觀光客，理由是「溝通困難」、「覺得肇事多、可能會棄車逃逸」等。

位於大阪關西機場的租車據點，2014年僅306人次的外國觀光客來租車，到2017增加至3923人次，高達12.8倍，香港最多有1945人次、其次為南韓758人次、台灣566人次。但是外國租車者的事故率是日本人的四倍以上，不只是車損、財損，也有人員傷亡的事故。

沖繩縣利用大數據發現外國觀光客在路口的危險駕駛行為集中在本部半島，有七成是從古宇利島駛來的車輛，其中有九成是來自台灣、南韓等右駕的國家。沖繩縣政府認為，這些國家的觀光局習慣提醒告示在道路右側，容易忽略原設在左側的告示，因而新增了右側告示牌，提醒外籍用路人。

此外日本政府調查發現，有三成的外國觀光客沒有買旅行平安險，就算有買旅平險，也很少選購當地口譯、無現金等附加服務，常有外國人在日本看病後沒付錢落跑。沖繩租車公司與日本保險公司合作，2019年起推出給外國旅客的保險商品，含車損補償、生病、受傷醫療費，希望減少後續糾紛。

沖繩車禍

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