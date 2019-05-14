台灣客沖繩自駕撞傷男童 他分析日本法律：沒保險會賠慘

2019-05-14 13:07 聯合新聞網 綜合報導



日媒報導，11日晚間沖繩島恩納村發生男童被租車撞傷事故，警方已逮捕肇事的台籍男性駕駛。圖擷自 QAB新聞畫面 分享 facebook

日本沖繩電視台「琉球朝日放送」（QAB）報導，沖繩島恩納村11日晚間，一名38歲台灣男子駕駛的租車撞上穿越人行道的8歲男童，男童頭部受到撞擊、肋骨骨折重傷，熟悉日本與沖繩自駕的臉書粉專「屋頂上的シーサー」張姓達人指出，若駕駛人沒有買保險，依日本對於駕駛過失致人死傷的重視程度來看，當事人可能會賠得很慘，且因為屬地主義，還要面對日本刑法的裁罰。

琉球朝日電視日前的報導指出，肇事者是一名38歲自稱是老師的台灣人，有目擊者說，事發時人行道的燈號是綠燈，目前警方正在調查事故原因。臉書粉專「屋頂上的シーサー」張姓達人，熟悉日本與沖繩自駕，他指出雖不清楚該台灣人的後續，但依日本刑法來看，過失駕駛致死傷罪，最高可處7年以下有期徒刑及100萬日圓以下罰金，若無照駕駛，則可處10年以下有期徒刑。

他還表示，日本對於不遵守交通法規的相關規定非常嚴格，比較擔心的是，當事人其實不是租車的那個人，可能是別人租車、他開車。若是這種情況，其租車時所買的保險，保險公司將會以與指定駕駛人不符的原因，拒絕賠付保險金，肇事人除要全權負責外，租車公司也可以向肇事人要求賠償。

另一方面，若男童橫越馬路當時是綠燈無誤的話，台灣駕駛的罪名可能變成「無視交通信號致傷罪」，會用「危險駕駛致傷罪」起訴，刑責變成15年以下有期徒刑。

近年沖繩有不少交通事故，與外國人不熟悉日本的交通狀況與交通規則有關，日本讀賣新聞報導，根據調查結果，外國人自駕肇事率超過日本人的4倍，甚至在大阪府內還發生過死亡事故，各地方政府都祭出不同作法防範，甚至有民眾喊出拒絕外國人在日駕車的呼聲，張姓達人呼籲「不管是別人的命還是自己的命，請大家多多注意。休假是放鬆沒錯，沖繩也的確是讓人放鬆的地方沒錯，問題是，別放那麼鬆行不行？」