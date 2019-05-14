親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣客沖繩自駕撞傷男童 達人：沒保險恐賠慘+被判刑

日職Live／王柏融連兩打席上壘 第三打席飛球出局

台灣客沖繩自駕撞傷男童 他分析日本法律：沒保險會賠慘

2019-05-14 13:07聯合新聞網 綜合報導

日媒報導，11日晚間沖繩島恩納村發生男童被租車撞傷事故，警方已逮捕肇事的台籍男性...
日媒報導，11日晚間沖繩島恩納村發生男童被租車撞傷事故，警方已逮捕肇事的台籍男性駕駛。圖擷自QAB新聞畫面
分享

日本沖繩電視台「琉球朝日放送」（QAB）報導，沖繩島恩納村11日晚間，一名38歲台灣男子駕駛的租車撞上穿越人行道的8歲男童，男童頭部受到撞擊、肋骨骨折重傷，熟悉日本與沖繩自駕的臉書粉專「屋頂上的シーサー」張姓達人指出，若駕駛人沒有買保險，依日本對於駕駛過失致人死傷的重視程度來看，當事人可能會賠得很慘，且因為屬地主義，還要面對日本刑法的裁罰。

琉球朝日電視日前的報導指出，肇事者是一名38歲自稱是老師的台灣人，有目擊者說，事發時人行道的燈號是綠燈，目前警方正在調查事故原因。臉書粉專「屋頂上的シーサー」張姓達人，熟悉日本與沖繩自駕，他指出雖不清楚該台灣人的後續，但依日本刑法來看，過失駕駛致死傷罪，最高可處7年以下有期徒刑及100萬日圓以下罰金，若無照駕駛，則可處10年以下有期徒刑。

他還表示，日本對於不遵守交通法規的相關規定非常嚴格，比較擔心的是，當事人其實不是租車的那個人，可能是別人租車、他開車。若是這種情況，其租車時所買的保險，保險公司將會以與指定駕駛人不符的原因，拒絕賠付保險金，肇事人除要全權負責外，租車公司也可以向肇事人要求賠償。

另一方面，若男童橫越馬路當時是綠燈無誤的話，台灣駕駛的罪名可能變成「無視交通信號致傷罪」，會用「危險駕駛致傷罪」起訴，刑責變成15年以下有期徒刑。

近年沖繩有不少交通事故，與外國人不熟悉日本的交通狀況與交通規則有關，日本讀賣新聞報導，根據調查結果，外國人自駕肇事率超過日本人的4倍，甚至在大阪府內還發生過死亡事故，各地方政府都祭出不同作法防範，甚至有民眾喊出拒絕外國人在日駕車的呼聲，張姓達人呼籲「不管是別人的命還是自己的命，請大家多多注意。休假是放鬆沒錯，沖繩也的確是讓人放鬆的地方沒錯，問題是，別放那麼鬆行不行？」

沖繩保險琉球

相關新聞

日政府苦惱：自駕旅行夯 外國人肇事率卻是本地人四倍

2019-05-14 12:43

阿聯海域4艘油輪都被炸出大洞 美直指是伊朗幹的

2019-05-14 11:53

阿拉斯加2架水上飛機相撞！ 郵輪遊客至少5死1失蹤

2019-05-14 10:13

「油輪戰爭」開打？UAE公布4艘油輪遇襲的「懸案照片」

2019-05-14 12:41

「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29

震撼畫面！PETA調查揭露喀什米爾羊絨產業下的山羊慘況

2019-05-14 13:54

日媒：不拘泥習近平年內兩次訪日 中日協調改明年

2019-05-14 09:29

日媒：防衛省將設百人太空部隊 與美共享監控數據

2019-05-14 08:46

美國伊朗緊張升高 英國警告波斯灣恐爆衝突

2019-05-13 22:15

亞桑傑願配合瑞典性侵調查 擔心被引渡至美國

2019-05-13 21:01

準駐日大使孔鉉佑：中日美對立是冷戰思維

2019-05-13 18:48

沙烏地船舶法國裝載軍火遇阻 轉抵西班牙港口

2019-05-13 18:24

基督城清真寺血案 紐西蘭啟動司法調查

2019-05-13 17:41

布吉納法索再爆槍擊 教堂掃射釀6死

2019-05-13 17:39

維基解密創辦人亞桑傑性侵案 瑞典重啟調查

2019-05-13 17:33

國際特赦組織：越南大動作打壓網路異議分子

2019-05-13 16:47

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

非洲豬瘟疫情升溫 越南已撲殺120萬頭病豬

2019-05-13 16:35

臉書貼文掀反穆斯林暴亂 斯里蘭卡再關社群網站

2019-05-13 16:27

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

2019-05-13 15:46

無視女性移民失蹤 賽普勒斯警方挨批種族主義

2019-05-13 15:28

台人走私黃金至印度 幕後主謀是男版貴婦奈奈王派宏

2019-05-13 15:21

美國務卿將訪布魯塞爾 和歐盟討論伊朗問題

2019-05-13 15:12

南韓國防部：防空飛彈系統 可應對北韓任何威脅

2019-05-13 15:03

歐洲議會選舉 俄製假新聞滿天飛

2019-05-13 14:10

沙國證實 2艘輸美油輪在阿聯海域遇襲

2019-05-13 14:03

誰適合接下一任日本首相？ 令和大叔聲勢看漲

2019-05-13 13:26

伊朗嗆美國：我們非處於弱勢地位

2019-05-13 13:23

中東情勢緊張 阿聯聲明：4艘商船遇襲

2019-05-13 13:22

影／起落架掛了！ 緬甸版薩利機長靠後輪平安降落

2019-05-13 12:52

立陶宛首輪大選槓龜 2財經專家闖決選

2019-05-13 12:45

中東情勢緊張！阿聯海域4艘商船遇襲 美再發布警報

2019-05-13 12:43

英首相梅伊下台時間 傳本周敲定

2019-05-13 12:40

菲國總統期中考 杜特蒂搶參議院

2019-05-13 12:28

俄國製造！歐洲議會選舉假新聞滿天飛 社群帳號搞分裂

2019-05-13 12:24

巴拿馬6.1地震至少5傷 總統瓦雷拉推文報災情

2019-05-13 11:45

敲響民主喪鐘之前 台灣該借鏡的前車之鑑

2019-05-13 11:44

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 09:31

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51
看更多

熱門文章

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

2019-05-13 20:18

貿易戰協商未果 川普推文罵習近平：你說話不算話

2019-05-13 19:09

陸分析師：看了大陸的報復清單 還以為美國是個農業國家

2019-05-14 02:03

38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45

想存錢？學澳洲流行的「5元挑戰」！

2019-05-13 15:12

美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

2019-05-13 22:05

貿易戰升級 陸官媒嗆美：19世紀大腦當中國軟柿子

2019-05-13 17:14

川普說將見習近平 美政府發布對中3,000億產品關稅清單

2019-05-14 06:38

貿易戰惡化 大陸出手報復川普

2019-05-14 00:55

中國報復美國關稅 道瓊重挫逾600點

2019-05-14 06:53

報復川普加稅 專家：北京手握三大武器

2019-05-13 17:30

美中貿易戰升溫 川普：G20日本峰會見習近平

2019-05-14 03:19

川普：我還沒決定全面對中國貨加徵關稅

2019-05-14 09:25

1次6位遺孀代夫出征！ 因為…這裡的選舉真的會死人

2019-05-14 11:00

美中角力下 美國名校擬排除中國學生入學

2019-05-13 21:50

美中貿易衝突升溫 美股收盤大跌逾600點

2019-05-14 04:19

沙國證實 2艘輸美油輪在阿聯海域遇襲

2019-05-13 14:03

台人走私黃金至印度 幕後主謀是男版貴婦奈奈王派宏

2019-05-13 15:21

中國殺手鐧是賣美國公債？ 美媒：反而幫了川普忙

2019-05-14 09:53

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

2019-05-14 12:12

美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

2019-05-13 20:27

中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

2019-05-13 22:43

影／果真是老司機！車長開火車看A片 沒關廣播全車冏

2019-05-13 17:49

「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29

男子夢到幸運數字 買彩券中2200萬

2019-05-13 22:45

沙國油輪遭襲 原油安全拉警報

2019-05-13 23:54

美最高法院判蘋果App Store壟斷 蘋果早盤重挫5%

2019-05-13 23:02

美國擬對陸加徵關稅最新清單 手機、筆電全包括

2019-05-14 08:11

美中重啟關稅戰 摩根大通：全球貿易秩序洗牌開端

2019-05-13 22:25

華郵分析／高築貿易壁壘 川普大錯特錯

2019-05-14 00:26

英遺孀花近4年官司 終於取回亡夫蘋果帳戶內照片

2019-05-13 17:21

傻眼！探險家潛入馬里亞納海溝破紀錄 驚見塑膠垃圾

2019-05-14 09:31

美商務部再列陸實體 禁止出口美國敏感技術

2019-05-13 23:10

美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

2019-05-13 18:51

加稅600億還不夠 環時：還有下一波 講究精準報復

2019-05-14 09:29

白宮經濟顧問坦承：美企和消費者恐幫陸關稅埋單

2019-05-13 14:30

老神在在？ 陸官媒：美加關稅 負擔變重的是美國

2019-05-13 16:17

影／中國祭關稅報復 川普：沒什麼大不了

2019-05-14 12:18

新聞眼／北京3招反制 恐牽動我產業

2019-05-14 00:29

對沒效率超不耐煩？他找到解方 價值1156億元

2019-05-13 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top