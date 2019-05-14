不甘排除朝核會談 安倍也想見金正恩

2019-05-14 15:25 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



日本首相安倍晉三希望能與北韓領導人金正恩見面，就人質與朝核問題進行討論。 美聯社 分享 facebook

談判不能漏掉日本！由於日本也在北韓飛彈射程之內，但北韓先後已和俄、中、南韓有交集，卻獨缺日本。從朝核問題開始以來，日本始終面對被邊緣化的窘境，為了國家安全，日本首相安倍晉三13日宣布，希望能跟北韓最高領導人金正恩進行高峰會，除了談朝核問題外，也希望北韓能將先前綁架的人質送回日本。

解決人質綁架問題

根據《外交家》報導，日本已為日朝高峰會提前展現對朝善意：日本今年並未加入由歐盟主導之對北韓人權的譴責行動，以尋求對北韓外交上的突破。安倍表示，他已跟美國總統川普通過電話，確保日、朝儘管會面，仍遵循國際希望朝鮮半島無核化、維持區域穩定的目標。

「但我希望能夠與北韓一起商討我國的人質問題。」安倍強調，在不違反對川普的承諾下，他希望把握任何機會與金正恩不帶任何條件的會面。由於北韓在1970、80年代綁架許多日本漁民，雖在2002年北韓釋放5名人質，但其他多數人都被北韓以「年老過世」、「根本不在北韓」等說法搪塞。

朝核問題遭邊緣化

《外交家》也報導，日本在去年9月的聯合國大會上就已宣告，想跟金正恩進行會面。但近日北韓持續發動的外交攻勢中卻獨漏日本（先前六方會談的其他國家元首會面中獨缺日本），讓日本了解到它必須要想辦法在外交上進行突破。

根據《路透社》先前報導，北韓近日發射火箭再度引發各界關注，而日本在北韓飛彈射程之內，且飛彈殘骸也常落入日本海附近。因此，在人質、朝核與飛彈問題上，安倍想辦法讓自己直接跟金正恩談，除了提升自己在東北亞的區域地位，也要確保日本國民的安全。

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