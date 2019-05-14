日媒：不拘泥習近平年內兩次訪日 中日協調改明年

2019-05-14 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府原希望下半年邀請中國大陸國家主席習近平以國賓身份訪日，不過中方希望以順利主辦中日韓峰會優先，雙方已改以明年習近平再次訪日展開協調。

共同社報導，中方是下一次中日韓峰會主席國，考慮峰會年內舉行，應優先規畫日本首相安倍晉三合併中日韓峰會之機訪中，主張將習近平訪日安排在中日韓峰會落幕後；日方也認為兩國關係改善基調已經穩固，無需拘泥於習近平年內兩次訪日。

報導指出，中方在之前磋商中，對習近平年內兩次訪日表示為難，希望日方協助年內舉行下一次中日韓峰會，邀請安倍屆時訪問中國。中共外交部長王毅本月10日在北京舉行的中日韓合作相關國際會議上也表示，希望為今年順利在中國大陸舉行中日韓峰會。

不過，由於南韓法院對日本統治時期強制徵用勞工訴訟的判決等爭議，造成日韓關係惡化，中日韓峰會的時程協調恐不容易。

另一方面，在日本，今秋也將相繼舉行「即位禮正殿之儀」和皇位繼承的重要祭祀「大嘗祭」等重要活動。若以國賓待遇邀請習近平訪日，需在皇宮內舉行晚宴等，日程上十分困難。

習近平將於6月在大阪舉行廿國集團（G20）峰會時，進行就任以來首次訪日。日方最初曾考慮以國賓身份邀請，但後來評估恐無法在各國領袖雲集的情況下優待習近平，日前向中方詢問了今年秋天前後邀請習近平作為國賓再度訪日的方案。