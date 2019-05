「美國甜心」桃樂絲黛過世 享耆壽97歲

2019-05-13 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



桃樂絲黛1960年以浪漫喜劇經典「枕邊細語」得到奧斯卡最佳女主角獎提名,與製片丈夫馬汀梅徹出席奧斯卡獎頒獎典禮。美聯社 分享 facebook

桃樂絲黛基金會13日宣布,以「擒凶記」、「枕邊細語」在影壇留下永恆倩影的美國女星桃樂絲黛(Doris Day)過世,享耆壽97歲。

桃樂絲黛年輕時不但外型甜美清新,而且能演能唱、影歌雙棲,1957年與哥倫比亞唱片公司簽約,成為台柱,後來進軍好萊塢,1955年以「不愛我就離開我」(Love Me or Leave Me)嶄露頭角,從此一路紅到1960年代末期,代表作包括「擒凶記」(The Man Who Knew Too Much)、「枕邊細語」(Pillow Talk)、「午夜蕾絲」(Midnight Lace)、「牧女戰牛郎」(The Ballad of Josie)等。

桃樂絲黛於1953年西部片「災禍珍妮」、片中演唱的電影主題曲Secret Love,以及1956年希區考克的驚悚經典「擒凶記」電影主題曲Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)皆得到奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎。