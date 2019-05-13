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維基解密創辦人亞桑傑性侵案 瑞典重啟調查

2019-05-13 17:33聯合報 記者李京倫╱即時報導

亞桑傑1日搭囚車離開倫敦法院。歐新社
亞桑傑1日搭囚車離開倫敦法院。歐新社
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瑞典檢方13日宣布，重新啟動對維基解密創辦人亞桑傑的性侵案調查。

2010年亞桑傑造訪瑞典時被控性侵兩名女子，瑞典警方透過國際刑警組織發出逮捕令。2017年瑞典當局宣布撤銷逮捕令及停止此案調查，當時檢方說，一旦情況有變，可能重啟調查。

亞桑傑躲進厄瓜多駐倫敦大使館接受庇護近7年，因厄瓜多總統莫雷諾下令撤銷其庇護，上月11日在使館內被捕。指控遭亞桑傑性侵的一名女子的律師隨後要求瑞典重啟調查。

瑞典亞桑傑
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