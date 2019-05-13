布吉納法索再爆槍擊 教堂掃射釀6死

2019-05-13 17:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



布吉納法索北部13日再爆槍擊案件，造成1名牧師及5名宗教聚會者死亡，政府即時派兵鎮壓。 台灣醒報（擷自Youtube） 分享 facebook

非洲布吉納法索再傳槍擊案！繼11日恐怖份子綁架來自法國、美國及南韓的人質，並造成2名法國特種部隊軍人死亡後，13日再傳出有槍手在布吉納法索北部一處天主教堂開槍掃射，造成1名牧師及5名聚會者慘遭殺害。當局表示，這已是2周來第2起由伊斯蘭聖戰人士針對基督宗教的槍擊行動。

歹徒行凶洗劫後逃逸

據《紐約時報》指出，宗教聚會者約在當地時間上午9點離開天主教堂，卻遭20名嫌犯團團包圍並持槍掃射，保守估計造成6人死亡，包括1名牧師及5名聚會者。對此，布國當局表示，恐怖分子正試圖用可怕的恐怖行動，分裂布吉納法索的人民。

據悉，該教堂所在地為距離首都瓦加杜古約200公里的達布洛，當地首長表示，恐怖份子將教堂焚毀，並在洗劫附近藥房及店家之後揚長而去，布國政府發言人也指出，歹徒同時損毀了周遭所有供應酒類商品的店家。

但當局指出，即便當地伊斯蘭極端組織逐漸興起，事後並沒有任何宗教組織出來「邀功」。巧合的是，今年4月布國北部的新教教堂也曾發生槍擊，同樣造成1名牧師及5名聚會者罹難。

2周內已2起凶案

布國政府表示，這已是近2周來境內發生的第2起槍擊事件，據英國《衛報》指出，恐怖份子曾於當地時間上周五綁架4名來自美國、法國及南韓的人質，在搶救過程中，造成2名法國特種部隊殉職。

當時法國國防部長帕爾麗表示，美國及南韓並未意識到布吉納法索的恐怖主義正逐漸升溫，她也表示，獲救的美、韓人質目前一切安全。

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