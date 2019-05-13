38歲台灣男沖繩駕車意外 日本8歲男童被撞成重傷

2019-05-13 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



日媒報導，11日晚間沖繩島恩納村發生男童被租車撞傷事故，警方已逮捕肇事的台籍男性駕駛。圖擷自 QAB新聞畫面 分享 facebook

日本沖繩電視台「琉球朝日放送」（QAB）報導，11日晚間沖繩島恩納村發生一起車禍，一名穿越人行道的8歲男童遭1名台灣男子駕駛的租車撞上，男童重傷，肋骨骨折，警方正在調查事故原因。

QAB說，11日下午7點30分左右，一輛租車撞上正在過馬路的一名小學三年級男童，男童頭部受到撞擊，肋骨骨折，傷勢嚴重。

QAB還說，警方逮捕了租車男駕駛，一名38歲台灣人，他自稱是老師。有目擊者說，事發時人行道的燈號是綠燈。目前警方正在調查事故原因。