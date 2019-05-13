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被議員狂問20多道題目 韓國瑜怒批：我又不是小學生！

伊朗嗆美國：我們非處於弱勢地位

2019-05-13 13:23聯合晚報 國際中心／綜合報導

伊朗民眾10日在首都德黑蘭舉行大規模反美示威活動。 歐新社
伊朗民眾10日在首都德黑蘭舉行大規模反美示威活動。 歐新社
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美國與伊朗的衝突升高，伊朗國會副議長莫塔哈利（Ali Motahari）12日嗆聲說，伊朗採取行動，停止遵守核協議對其核活動的若干限制，說明伊朗「並非處於弱勢地位」。

伊朗國營通訊社（IRNA）報導，莫塔哈利說：「伊朗伊斯蘭共和國適時對（核協議）承諾做出決定，說明伊朗並非處於弱勢地位。」

伊朗2015年與列強簽署具有里程碑意義的核協議，德黑蘭當局8日宣布，伊朗將停止遵守這份協議中對其核活動的若干限制。

伊朗做出上述宣布之際，恰逢美國退出正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的核協議一周年。

假如核協議的其他簽署方未能在60天內減輕美國重啟制裁伊朗的影響，伊朗恐將採取進一步退出舉措。

美國重啟全面制裁，對伊朗經濟構成嚴重打擊。

在莫塔哈利發表上述言論前一天，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）呼籲所有政治派系在伊朗與美國緊張升溫之際團結一致。

羅哈尼說，伊朗正面臨「前所未見的一場全面戰爭」。

他說，伊朗情勢恐比1980年至1988年的兩伊戰爭時期還要惡劣。

他說：「戰爭期間，我們沒有任何銀行業務、石油銷售和進出口問題，我們面臨的唯一制裁是武器禁運。」

美國總統川普政府近來以德黑蘭威脅為由，對伊朗加強施壓。

華府11日表示，已部署一艘兩棲突擊艦和愛國者飛彈連，以強化派駐波斯灣的航空母艦和B-52轟炸機。

伊朗戰爭德黑蘭中東
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