中東情勢緊張！阿聯海域4艘商船遇襲 美再發布警報

2019-05-13 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一「富吉拉」（Fujairah）12日才否認其港口油輪發生爆炸，阿聯外交部當日晚間即發布聲明表示，四艘商船在其領海水域遭「破壞行動」攻擊，但無人傷亡。

商船遇襲後，美國海事管理局13日發布新警告，強調該事件尚未經證實，但已對阿聯富吉拉酋長國沿海區域的船舶發出「海上交通警報」，並提供「破壞行動」的海上座標，位在富吉拉酋長國北方。

美國海事管理局9日已發布警告，表示自五月初以來，伊朗或其在伊拉克及敘利亞的代理人，對美國及其夥伴採取行動的可能性升高，恐鎖定油輪等商船，或美軍在紅海、曼德海峽或波斯灣航行船艦。

阿聯12日聲明說，此次破壞事件發生在阿聯富吉拉酋長國以東的海域---阿曼灣，但未透露受損詳情，也未點名誰該為此負責，只說未造成有害化學物質或燃料外洩，官方正和當地國際機構合作調查此事。

聲明表示，對商船和民用船隻進行破壞和危及船員生命安全是「嚴重事件」。阿聯呼籲國際社會制止這項企圖危害海上交通安全的行為。

此外，聲明否認稍早有關富吉拉港發生爆炸的報導，稱其「毫無根據」，表示該港口運作一切正常，未受干擾。

部分外媒12日早上援引一家黎巴嫩電台報導表示，阿聯富吉拉港驚傳油輪起火爆炸事件，阿聯富吉拉酋長國媒體辦公室隨後發聲明否認此報導，表示港口正常運作。

海灣阿拉伯國家合作委員會也發聲明譴責，表示「該事件將加劇中東地區的緊張局勢和衝突，並危害區內人民利益」。

富吉拉港距離伊朗控制的荷姆茲海峽約140公里，是全球最大的輪船加油中心之一，全球近三分之一的石油運輸需經過此條通道，負責加油、運輸用油及運送一般和大型貨物。荷姆茲海峽的戰略地位無庸置疑，為波斯灣、印度次大陸和非洲航線提供服務。