立陶宛首輪大選槓龜 2財經專家闖決選

2019-05-13 12:45 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



立陶宛現任總統鐵娘子格里包斯凱特（圖左）雖然還有高人氣，但因憲法規定連任期已到，得卸任把接棒權給到二位財經專家之一。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

立陶宛大選主軸也是「發大財」？立國12日首輪總統大選結束，由於沒有候選人得票過門檻，將由得票前二名進入本月26日的決選，而進決選的候選人瑙賽達和希夢尼特恰好都專攻財經。外媒指出，這是因為立陶宛雖然經濟成長優於歐盟平均，但貧富不均的問題越趨嚴重，人民希望經濟學家能出馬解決問題。

鐵娘子接班人二選一

根據《英國廣播公司》報導，立陶宛大選首輪結果於12日揭曉，原本民調顯示的三強之一、總理斯克維尼利斯宣佈敗選，將由另外兩強，正好名列首輪前二的獨立參選者、經濟學家瑙賽達和前財政大臣希夢尼特進入26日的決選。

這樣的結果讓國際間不少學者意外，畢竟過往立陶宛當權者「鐵娘子」格里巴斯凱特很受歡迎，無奈因連選兩任已達憲法規範，否則支持她的聲浪仍高，而跟她合作的總理斯克維尼利斯本該獲得不少關愛票，卻在首輪灰頭土臉的自主宣布敗選。

候選人高喊發大財

但據《土耳其公廣頻道》報導，外媒指出，這樣的選舉結果也算合理，過往立國人民關心點偏重於政治立場，而鐵娘子堅決的反俄政策和立場為她贏下高人氣，但時至今日，該國人民關心的是收入不均等經濟層面問題，依照今年第一季的整體經濟成長高達2.9%來看，遠優於歐盟區平均淒慘的1.1%，但該國失業率卻高達7%，反映出經濟成長是「部分人拖著貧窮人走」。

這樣的問題讓人民盼望能選出一個懂財經的總統，首輪的前二高票都是財政、經濟相關人員就得以解釋，而目前瑙賽達和希夢尼特的選舉方針仍維持不變（其實也十分接近），雙方政策都是親歐、堅決反俄，而經濟政策則是高喊「整體發大財」、「不要貧富差距」。

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