俄國製造！歐洲議會選舉假新聞滿天飛 社群帳號搞分裂

2019-05-13 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



歐洲議會選舉預定5月23至26日舉行，將是對歐盟民粹主義抬頭的考驗。紐約時報報導，一堆與俄羅斯或極右派團體掛鉤的網站和社群媒體帳戶正散布假消息，鼓動社會分裂，加深民眾對長期主政中間黨派的不信任。

歐洲聯盟調查人員、研究學者和倡議團體說，新的散布假消息的努力和過去俄羅斯數度發起的網攻，包括克里姆林宮干預2016年美國總統大選，有相同的數位指紋或戰術手法。

例如，義大利邊緣政治評論網站和親克里姆林宮的網站用相同的數位簽章，而兩個德國政治團體與攻擊美國民主黨全國委員會（DNC）的俄羅斯駭客分享伺服器。

這些事證表示，就算起訴、驅逐出境和揭發惡行，俄羅斯仍在努力擴大政治分歧和削弱西方體制。儘管美國科技業者進行線上巡查，散布假消息遠比阻止傳播來得容易。

俄羅斯是主要藏鏡人，但研究人員也發現許多仿效者，特別是極右翼。那些團體經常附和克里姆林宮的論點，讓人很難劃分那是俄羅斯政治宣傳、極右假新聞，或政治辯論。

然而，調查人員認為，臉書檔案、推特帳號、WhatsApp群組和網站連結成的多個網絡，正散布有關歐盟、北約、移民議題等等，會撕裂社會的虛偽不實新聞。陰謀論到處傳，包括上月巴黎聖母院大火是伊斯蘭恐怖分子、情報單位，或秘密統治世界的陰謀集團所為。

這些訊息經常直接來自俄羅斯新聞媒體，在別處重覆擴大宣傳。有些人做得比較隱諱：臉書上周在義大利關閉兩個看起來與政治無關的生活風格或運動頁面，但裡面藏有極右派政治訊息。

前美國聯邦調查局分析師瓊斯（Daniel Jones）主持的非營利組織先進民主（Advance Democracy），最近向執法單位舉報了一些可疑網站和社群媒體帳號。他指出，「此次目標大過任何單一選舉，想持續造成分裂、增加不信任、破壞我們對體制和民主的信念。努力要摧毀二戰之後建立起來的一切。」