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英首相梅伊下台時間 傳本周敲定

2019-05-13 12:40世界日報 編譯中心／綜合12日電

梅伊傳被要求本周敲定下台時間。 路透社
梅伊傳被要求本周敲定下台時間。 路透社
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英國執政黨保守黨內最具影響力的下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），首相梅伊無法使國會通過她的脫歐協議，讓政府陷入停滯狀態後，她15日委員會會面時，應「明確」交代未來的計畫，包括確切的下台日期。

梅伊在2016年英國脫歐公投後擔任首相，她曾做出承諾，若國會議員支持她與歐盟（EU）敲定的脫歐協議，她就會請辭下台，但梅伊的協議已經遭到國會3度否決。梅伊一個多月前與柯賓（Jeremy Corbyn）率領的工黨展開跨黨談判。對梅伊而言，與工黨談判堪稱是最後一搏。

布雷迪指出，他認為梅伊不願確定請辭日期，是因這會對任何未來的英國脫歐公投造成衝擊。英國保守黨1922委員會（1922 Committee）是黨內具影響力的團體，可選定或罷黜黨的領導人。

英國在野的工黨首席財政發言人麥唐納（John McDonnell）說，執政黨保守黨掀起逼宮大戰，要求首相梅伊下台，恐使保守黨與工黨談判觸礁，無法就脫歐方案達成妥協。工黨談判小組成員麥唐納說，情勢相當危險。他告訴「週日鏡報」（Sunday Mirror）：「問題是，他們將在我們面前遭遇失敗，因此必須讓他們團結一致，但事實證明這不可能。（梅伊）政府分崩離析。」

梅伊領軍的保守黨說，在兩黨為本月稍後登場的歐洲議會選舉卯足全力拚戰之際，談判相當困難，但他們會繼續努力，試圖尋求能夠獲得國會支持的協議。

由於英國最遲必須在2022年5月舉行大選。根據民意調查，左翼的工黨支持度28%高過執政黨保守黨的22%。英國多位超級富豪擔心工黨黨魁柯賓上台會加稅，正準備「脫英」。據英國星期日泰晤士報報導，替英國王室服務的顧資（Coutts）老闆說，顧客擔心柯賓上台多過脫歐。據悉，一名稅務專家過去一年已協助十位淨資產超過5億英鎊（6.5億美元）的超級富豪離開英國，總額超過50億英鎊（65億美元）。擁有2.85億英鎊（3.7億美元）資產的慈善家Alfie Best說，如果柯賓成為總理，他將把所有財產撤出英國。

威爾斯 首爆脫英遊行

此外，英國內部的分離主義也來參一腳，位於英格蘭西邊的威爾斯11日有數千人走上首府卡地夫街頭，要求威爾斯脫離英國獨立，主辦單位「威爾斯團結」表示，這是威爾斯史上首次舉行爭取獨立建國遊行，部分參加者表明是因英國脫歐亂局及當地實施緊縮政策，引發他們上街。英國獨立電視台威爾斯頻道近期的民調顯示，12%受訪威爾斯人支持獨立。

英國梅伊脫歐
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