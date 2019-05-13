菲國總統期中考 杜特蒂搶參議院

2019-05-13 12:28 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



菲律賓現任總統杜特蒂若能把期中選舉打好，不只對未來政策推行更順暢，更可能讓女兒莎拉受惠。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

菲律賓迎來期中選舉，不只是強人總統杜特蒂的期中考，更是替女兒莎拉鋪路的機會！菲國13日進行該國期中選舉，將選出總計1.8萬個政治席位，最關鍵的席次在於一半的參議員。杜特蒂的盟友若能在本次期中選舉多搶幾席，在參議院的聲音能超過3分之2，對於他推行嚴厲行政命令、政策都能更順暢，一旦選得好，杜特蒂為女兒鋪路2022年的總統大選也更有底氣。

盼掌權參、眾2議院

根據《半島電視台》報導，菲律賓13日的期中選舉主要集中在選出地方首長與議員，不過也包含了12席關鍵的參議員席位（佔了一半），雖然現任總統杜特蒂與之沒有直接關係，但他在推行政策的過程，必得經過參議院的審查與同意，一旦他的盟友選得好，對杜特蒂施政阻礙較低，因此，本次期中選舉被稱為總統的期中考。

杜特蒂自2016年上任以來，將過去鐵腕領導風格表露無遺，為了推行他的「嚴刑峻法」，例如恢復死刑、降低刑事犯罪的責任年齡等，他必須強行掌控參議院與眾議院的聲音，外媒則認為，這次親杜特蒂一方若能拿下3分之2的參議員席次，政策推行必然水到渠成，但部分人也擔憂，菲國將變成「獨裁者的一言堂」。

女兒代父出征2022？

據菲律賓當地的《馬尼拉公佈欄報》報導，杜特蒂若在期中選舉打勝仗，除了掌握過半聲音的代表以外，更是他替女兒莎拉鋪路2022年總統的最佳機會。談及杜特蒂的4個子女，就屬女兒莎拉從政表現最佳，而兒子保羅與薩巴斯丁的政治路稍稍落後一點，而莎拉的政治路都跟隨著杜特蒂的腳步，如現在接下父親擔任總統後、所留下的達沃市市長一職。

若菲律賓未能通過修憲，總統任期仍維持6年、不得連任制，杜特蒂必須在2022年卸任，如此一來，他從幕後推出女兒莎拉的機率相當高，畢竟莎拉的從政資格也是有目共睹（從父親身邊的副手到接下達沃市），這次期中選舉若打得漂亮，外媒認為莎拉的呼聲會提前飆高。

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