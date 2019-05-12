德國奇案 三男女遭十字弓射死陳屍旅館房內

2019-05-12 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



德通社報導，三名男女被發現陳屍在德國巴伐利亞帕薩市一間旅館房內，身上有遭到十字弓箭射穿傷痕。德國警方正在進行調查。

報導說，旅館人員在一間房內發現三人屍體及兩具十字弓。三名死者包括一名五十多歲男子和年紀30歲及33歲兩名女子，他們的關係仍待調查。

這間旅館位在伊爾茨河畔，接近奧地利邊界。報導說，目前並未發現證據顯示其他人涉案。

案發時住在同一間旅館的住客對當地媒體說，他入住當夜一切相當平靜。

旅館經理說，三名死者都是德國人，他們表示要住三晚，但沒有預定早餐。