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貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

阿聯港口大爆炸 疑為誤傳

2019-05-12 18:37聯合報 記者李京倫╱即時報導

黎巴嫩與伊朗媒體報導，阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一「富吉拉」一個港口12日早上發生幾起大爆炸，多艘油輪起火。不過，美聯社向阿聯官方求證，阿聯否認有爆炸情事，表示港口正常運作。

富吉拉當局發表聲明說，當地港口正常運作，並未發生爆炸。

富吉拉位於阿拉伯半島東部，阿曼灣沿岸，是阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一。面積1,450平方公里，人口130,000。與其餘六個酋長國不同，它是唯一一個緊鄰阿曼灣，而不臨波斯灣的國家。

爆炸伊朗
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