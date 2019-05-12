澳洲可能出現首位華裔女同志外長！

2019-05-12 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲工黨若在下周國會大選取得勝利，澳洲可能出現首位亞裔女同性戀外交部長。

黃英賢（Penny Wong）將是澳洲連續第三位女外長、第一位華裔外長，並且是女同性戀政治人物的最高職位者。黃英賢在洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）演講說，若工黨贏得18日聯邦大選，她擔任外長的訊息將告知國際社會：澳洲是一重視多元文化價值的國家。她說，過去澳洲曾經歷種族議題被不正確、無益挑起的階段。

50歲的黃英賢，出生於馬來西亞婆羅洲（Borneo）的亞庇市（Kota Kinabalu），8歲時和家人搬到澳洲阿得雷德（Adelaide）居住。她對CNN說，「我當初覺得自己不屬於這裡（阿得雷德），第一天在學校很不適應」。黃表示，她大概是許多澳洲小孩第一次見到的亞洲人，「記得註冊時有人對我議論紛紛，我生平第一次發現，原來種族是一個議題」。

黃英賢在阿德雷德大學取得文學和法律雙學士學位前，曾掌管大學工會，可見其政治野心。她在2001年進入參議院，且為第一個被選為參議院政府領袖的女性。

黃英賢在部分區域有較高的魅力，特別是亞洲移民、人口較高的地區，因此被派駐到一些工黨票數較低的區域拉票。

澳洲國會大部分由保守、白人、男性主導。擔任過澳洲新任反種族歧視專員蘇特紹馬斯（Tim Soutphommasane）表示，許多澳洲人想在公眾機構裡看見不一樣的臉孔，她是理想人選。

2018年，一項澳洲人權委員會調查報告顯示，76%的澳洲商業及政治領導人為盎格魯凱爾特（Anglo-Celtic）人。這類人口在國會中逐漸高升，78%的部長及議員是英國、蘇格蘭或愛爾蘭裔澳洲人。只有4％的議員不是歐洲裔。蘇特紹馬斯說，我們需要更多像黃這樣的人改變風氣，

2017年黃推動法律改革支持同性婚姻合法化，獲62％的澳洲人支持。黃與她的伴侶蘇菲．艾魯亞奇（Sophie Allouache）育有兩個小孩。

黃英賢將針對工黨的「未來亞洲」政策，聚焦在亞洲上。目的是要尋求更穩固的地域連結、制定新的國內任務及增加對貧困國家的援助。黃說，若國會大選獲勝，她將第一個造訪印尼及馬來西亞。參議院及眾議院雙方都認為，東南亞國家對澳洲的貿易、安全及觀光上日漸重要。在亞洲部分，澳洲重點放在首要貿易夥伴中國身上。