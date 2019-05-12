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談判或制裁？ 伊朗成川普燙手山芋

2019-05-12 14:34台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

儘管美國總統川普透過鷹派政策想讓伊朗就範，但至今仍不肯向美國低頭的伊朗，已成為川普手中的燙手山芋。專家指出，川普的高壓政策讓伊朗經濟每況愈下，也讓伊朗內部的鴿派逐漸失去話語權。學者警告，若川普再不釋出善意並進行外交斡旋，德黑蘭當局恐將重啟核武計畫，並將透過小規模衝突或威脅，迫使美國增兵中東，合理化發展核武以自衛的理念。屆時，中東恐爆發一系列軍事衝突，並使油價飆升，對全球帶來嚴重影響。

美國正走向戰爭

《外交政策》指出，川普自從退出伊朗核協定後，就重新啟動對伊朗的經濟制裁，並在最近取消了先前准許的石油交易豁免，試圖扼殺伊朗政府的石油買賣經濟命脈。更甚者，川普政府已將伊朗革命衛隊歸類為恐怖組織，是美國政府首次將外國政府正規軍隊歸類為恐怖組織。

為了回應川普的高壓政策，伊朗威脅要封鎖荷莫茲海峽，並增加伊朗革命衛隊的海軍活動。除此之外，伊朗高層也正在考慮重啟核武計畫。儘管截至目前為止，伊朗仍大抵遵守核協議，並沒有執行任何與核子武器有關的活動，但美國的單方面退出與經濟制裁，並沒有讓伊朗獲得任何遵守協議之下應要帶來的經濟利益。因此，伊朗高層對於原先達成「對美國忍耐至2020大選之後」的共識正在逐漸動搖。

美伊檯面下鬥智

根據美國《紐約時報》報導，據美國上週攔截到的情報指出，伊朗可能動員受其資助的伊拉克與敘利亞組織對美軍發動攻擊，五角大廈因此決定增派B-52轟炸機、愛國者飛彈系統與林肯航母打擊群進入波灣區域。但匿名官員指出，華盛頓當局的決定其實在決策圈內部非常有爭議。

情報分析認為，伊朗可能不是真的要進行攻擊，只是想透過假消息的散播來讓美方過度反應，因為美軍增援一來能加強伊朗身為受害國的形象，二來也能使川普違背他自己的「減少海外駐軍」政策。學者指出，美軍目前在伊拉克、敘利亞、沙烏、卡達與阿聯酋內駐有數千名美軍與許多裝備，若伊朗不小心或是蓄意和美軍擦槍走火，中東局面很容易失控，因為美伊目前沒有熱線機制，而且雙邊政府目前正都由鷹派主導。

學者因此呼籲華盛頓當局率先釋出善意，嘗試與德黑蘭建立高層熱線管道，並逐步引導兩造重回談判桌，針對核子協議進行新的協商，以降低目前的緊張局勢，而不是走向戰爭。

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