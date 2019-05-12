南非大選出爐 執政黨勉強連任

2019-05-12 14:02 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



南非大選11日結果出爐，執政黨「非洲民族議會」（ANC）雖然拿下近58%的選票，但這次的得票率是歷史新低，外媒分析，執政黨自上一任總統祖馬執政以來，在貪腐醜聞頻傳、經濟成長遲緩、失業率居高不下的情況下，也影響到持改革態度的現任總統拉馬福薩。經濟學人則指出，連任後的拉馬福薩可透過此次選舉重新將貪汙情況改善。

民族議會受貪汙拖累

根據《衛報》報導，本次大選共有48個政黨競逐，投票率僅65%。拉馬福薩率領的ANC得票率達57%，大幅領先主要在野黨「民主聯盟」的21%；而由ANC前青年團領袖馬雷瑪在2013年創立的「經濟自由鬥士」，則以10%得票率排名第三。

《衛報》分析，自前總統祖馬去年2月因貪腐醜聞下台後，由他的副手拉馬福薩接任總統大位，雖然他試圖要改革政府並提升南非經濟，但由於內閣中祖馬的勢力依舊龐大，也讓他的改革腳步停滯不前，間接也影響到這次大選的得票率，這次也是ANC自曼德拉當政以來首次得票率不到60%。

需展改革決心

不過，《經濟學人》指出，有一些指標可以看出南非在這次選舉後是否有機會擺脫貪腐：進入內閣名單的成員，如果拉馬福薩沒有讓前總統主要貪污的官員馬可亞尼跟狄拉米尼入閣，而是挑選好官員如波維尼或歌德漢等人，就表示拉馬福薩是有決心改革的。

《經濟學人》也提到，南非自曼德拉解除種族隔離以來已經過了25年，如果持續在經濟與政府改革上沒有進步的話，ANC的統治正當性就會降低，也讓當初曼德拉展現出的民主價值破滅，因此拉馬福薩肩負將南非帶回民主與經濟正常發展的任務。

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