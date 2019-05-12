川普接管美國國慶活動 在野黨憂變競選活動

2019-05-12 13:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合11日電



川普接管今年美國國慶日慶祝活動，宣稱要盛大慶祝。 美聯社 分享 facebook 美國川普總統已接管華府的國慶活動，把盛大的煙火表演場地從向來的國家大草坪，搬到更接近波多馬克河的地方，並打算在林肯紀念堂台階向全國發表國慶談話。

「華盛頓郵報」報導，川普準備親自擔綱演出，可能把長久以來的非黨派國慶慶典，變成他的競選活動。

這些改變可能造成多大的成本還不明，不過歷來組織周密的傳統夏季慶典遭到大肆更動，使華府市政官員和一些議員感到驚駭。

半個多世紀來一直由國家公園管理局主辦的國家大草坪煙火表演，每年都吸引幾十萬人觀賞，也是華府觀光季的一個熱點；這項活動1947年就開始由電視做現場實況轉播，1981年加入國會西側草坪的免費音樂會，由著名音樂家和國家交響樂團共同演出。

定名「向美國致敬」(A Salute to America)的新活動，把煙火表演轉移到位於華盛頓紀念碑西南將近一哩的西波多馬克公園；除了川普可能發表演說，這個地方也可能舉行國會場地之外的第二階段娛樂活動。

報導說，川普兩年來一直試圖推出以他和支持者為主軸的盛大愛國活動，甚至有意舉行國慶閱兵，最後因費用太大而作罷，現在又準備改變國慶慶典滿足他的虛榮心。

他今年2月就推文宣布今年國慶將有「盛大煙火表演、娛樂，和你們最敬愛的總統、我的演說」；從那時起，聯邦官員就忙著調整至少20年來已定規的國慶慶典。

有關官員說，這已成為新上任的內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)的最高優先事項，川普也經常在橢圓形辦公室接受籌備進展簡報，並親自參與策畫細節，十分帶勁。

民主黨籍的眾院內政小組主席貝蒂‧麥科倫說，她擔心川普會把向來團結國人的國慶活動偏極化。

她說，這些活動是慶祝美國的誕生，不是為任何一個總統或任何一個人，而是為全國人民，如果川普把這些活動變成為了他一個人，美國民眾會感到失望和憤怒。