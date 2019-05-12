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一帶一路成箭靶？巴基斯坦飯店遭攻擊 目標為中國人

2019-05-12 09:54聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

位於瓜達爾港口附近的珍珠大陸飯店。法新社
位於瓜達爾港口附近的珍珠大陸飯店。法新社
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巴基斯坦瓜達爾（Gwadar）的珍珠大陸飯店（Pearl Continental Hotel）11日上午遭到武裝分子攻擊，一名飯店警衛遇害，旅客全部安全疏散。三名武裝分子與警方激戰四小時後，全部遭擊斃，衝突中有兩人受傷 。

巴國軍方表示，俾路支省（Balochistan）分離叛亂團體「俾路支解放軍」（Baluch Liberation Army）承認犯案。該團體在一封電郵中宣稱，這次攻擊目標是「中國人和其他外國投資人」。入夜後，該團體又在推特發文稱，攻擊者「已完成所有目標」。        

「俾路支解放軍」也宣稱犯下去年9月在喀拉蚩（Karachi）中國大使館的攻擊案，以及在查蓋縣（Chagai）突擊中國工程師。

瓜達爾港是鄰阿拉伯海的戰略港口，為中國在巴基斯坦投資600億美元建設「中巴經濟走廊」的重點投資。中巴經濟走廊欲開啟並升級與中國偏遠西部的運輸、基礎建設以及溝通橋梁，為中國「一帶一路」建設的一部分。

投資案成立後，瓜達爾港的商業及政治重要性大幅提升。座落在瓜達爾港口附近的珍珠大陸飯店是商務出差熱門選擇，許多與中國「一帶一路」經濟發展開發案的相關人員都住在該飯店，包括中國的工程人員。

在攻擊發生時，飯店內沒有中國工程人員。中國大使館在攻擊案發生後表示，「非常感謝巴基斯坦軍方英勇的行動」。俾路支省首長甘（Jam Kamal Khan）譴責該攻擊案，並派遣軍方確保飯店旅客安全。

這起攻擊案發生在奧爾馬拉（Ormara）攻擊的幾個禮拜後。14名巴基斯坦軍人在奧爾瑪拉高速公路上遭攻擊殺害，同樣發生在瓜達爾地區。

位於伊朗、巴基斯坦交界的俾路支省近幾年不斷受到政治暴力干擾，也是許多種族、武裝分子，包含伊斯蘭的武裝分子的所在地。巴基斯坦曾向伊朗抱怨武裝分子在兩國邊界活動，伊朗並無回應。

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