無恥沒下限？稱威廉王子出軌雜誌改口哈利不是兒子親爸

2019-05-12 01:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇詠智 ╱即時報導



美國八卦刊物為刺激銷量，「恥」度無極限、一再向下探底。「Globe」雜誌之前一連數期稱英國威廉王子和家族密友偷情，氣得妻子凱特跑回娘家，兩人已經分居，凱特還哭倒在家中的浴室地板上，威廉與凱特根本懶得回應。想不到該雜誌並沒有就此放過英國皇室，立刻將攻擊目標轉到威廉的弟弟哈利身上，竟然以封面報導指哈利才滿心歡喜抱在手上的兒子亞契，並不是他的親骨肉！

「Globe」宛如在寫小說一般，稱英國皇室的DNA檢驗結果出來之後，顯示亞契的生父並非哈利，哈利心情跌到谷底，完全不能接受，怒罵梅根在宮內的對手為了打擊她、故意假造證據想誣陷她不貞，甚至不惜利用一個無辜的嬰兒，梅根則傷心痛哭。該雜誌一貫的手法，把此說來源推到「不具名皇室內部可靠人士」身上，可能根本沒這個人。雖然該雜誌馬上又寫哈利不相信這次結果，自己再找人做了第2次測試，證明亞契確實是他的孩子，但皇室內部感到懷疑，並不怎麼相信他。