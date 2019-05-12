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無恥沒下限？稱威廉王子出軌雜誌改口哈利不是兒子親爸

2019-05-12 01:54聯合報 記者蘇詠智╱即時報導

美國八卦刊物為刺激銷量，「恥」度無極限、一再向下探底。「Globe」雜誌之前一連數期稱英國威廉王子和家族密友偷情，氣得妻子凱特跑回娘家，兩人已經分居，凱特還哭倒在家中的浴室地板上，威廉與凱特根本懶得回應。想不到該雜誌並沒有就此放過英國皇室，立刻將攻擊目標轉到威廉的弟弟哈利身上，竟然以封面報導指哈利才滿心歡喜抱在手上的兒子亞契，並不是他的親骨肉！

「Globe」宛如在寫小說一般，稱英國皇室的DNA檢驗結果出來之後，顯示亞契的生父並非哈利，哈利心情跌到谷底，完全不能接受，怒罵梅根在宮內的對手為了打擊她、故意假造證據想誣陷她不貞，甚至不惜利用一個無辜的嬰兒，梅根則傷心痛哭。該雜誌一貫的手法，把此說來源推到「不具名皇室內部可靠人士」身上，可能根本沒這個人。雖然該雜誌馬上又寫哈利不相信這次結果，自己再找人做了第2次測試，證明亞契確實是他的孩子，但皇室內部感到懷疑，並不怎麼相信他。

專門打臉八卦的網站，砲轟「Globe」對英國皇室的報導，幾乎無一屬實，且充滿破綻。譬如之前寫哈利與梅根被逐出皇室、不能住在英國，兩人現在還待得好好的，就像威廉王子與凱特「婚變」，他們在公眾眼前始終互動頻頻、有說有笑，完全沒有鬧分手的跡象。哈利其實也曾被不少八卦雜誌指稱是黛安娜王妃與馬術教練的私生子，並非查爾斯王子所生，甚至有狗仔試圖拔他的頭髮做DNA檢測驗證傳聞是否真的，現在輪到他的兒子成了無良刊物的受害者。

英國女王伊莉莎白二世和夫婿菲利普笑著接見孫兒哈利、孫媳梅根與新出生的曾孫亞契。圖...
英國女王伊莉莎白二世和夫婿菲利普笑著接見孫兒哈利、孫媳梅根與新出生的曾孫亞契。圖／路透資料照片
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美國八卦雜誌以封面報導哈利王子並非兒子的生父。圖／摘自Globe
美國八卦雜誌以封面報導哈利王子並非兒子的生父。圖／摘自Globe
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梅根與哈利王子開心抱著兒子現身沒兩天，就成為八卦刊物攻擊抹黑的目標。圖／路透資料...
梅根與哈利王子開心抱著兒子現身沒兩天，就成為八卦刊物攻擊抹黑的目標。圖／路透資料照片
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皇室英國
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