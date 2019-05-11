巴基斯坦五星飯店遭槍手攻擊 飯店警衛遇害

2019-05-11 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



巴基斯坦西南沿海度假勝地瓜達爾的「珍珠大陸飯店」（Pearl Continental Hotel），當地時間11日下午約4時50分遭至少3名槍手攻擊，嫌犯槍殺一名飯店警衛，大部分顧客已經疏散，據稱有數人輕傷。