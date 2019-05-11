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巴基斯坦五星飯店遭槍手攻擊 飯店警衛遇害

2019-05-11 23:09聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

巴基斯坦西南沿海度假勝地瓜達爾的「珍珠大陸飯店」（Pearl Continental Hotel），當地時間11日下午約4時50分遭至少3名槍手攻擊，嫌犯槍殺一名飯店警衛，大部分顧客已經疏散，據稱有數人輕傷。

俾路支省內政部長朗古透過電話告訴法新社，多達4名的武裝分子闖入飯店，安全部隊已抵達現場準備制伏嫌犯，現場傳出交火槍聲。俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）宣稱犯案。

巴基斯坦瓜達爾的一間五星級飯店遭武裝分子攻擊。（取自BBC網站）
巴基斯坦瓜達爾的一間五星級飯店遭武裝分子攻擊。（取自BBC網站）
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