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醜聞纏身 南非執政黨大選慘勝

2019-05-11 14:44世界日報 編譯莊蕙嘉／綜合10日電

南非總統拉瑪佛沙。 美聯社
南非總統拉瑪佛沙。 美聯社
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南非8日舉行國會和地方選舉，執政黨「非洲民族黨」（ANC）10日確定勝選，但得票率卻是曼德拉當選總統後，該黨執政25年以來最差。ANC曾是南非結束種族隔離後的民主先驅，近年卻醜聞纏身，前總統祖馬去年更因涉貪辭職。

南非選舉的正式結果預定於11日公告，不過根據已開出的八成選票，ANC得票率為57%，是1994年執政以來最低，比2014年選舉少了五個百分點。

最大反對黨民主聯盟（DA）得票率22%，仍大幅落後執政黨。得票率第三政黨是「經濟自由戰士」的10%，是ANC前青年聯盟主席馬勒馬被開除後於2013年創立。南非全國選舉有48個政黨參選，數量創新高。

南非總統由國會下議院選舉產生，通常由贏得最多席次的政黨候選人獲勝，新總統將於25日宣誓就職。

政治分析家孟迪指出：「ANC又得到一次機會，這次他們得洗心革面，否則以後也不會更好。這是一個垂死的政黨，正不斷流失選票，因為他們毫無經濟治理能力。」

祖馬於2009年當選總統，2014年連任，但執政九年來政府貪汙腐敗。南非國會去年2月14日宣布，隔天將舉行不信任投票，連ANC也表態支持。祖馬同日晚間宣布辭去總統，由拉馬福薩接任。

南非去年經濟成長率僅0.8%，失業率高達27%，青年失業率更高達近五成。

政府貪腐和經濟不振使民眾對ANC感到不滿，批評執政黨未能改善貧窮和不平等問題。28歲教師普里斯說：「我們已經給他們25年時間，但窮人愈來愈窮，有錢的愈來愈富有。我們要的是為人民做事的政府，不是為他們自己。」

南非得票率
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