防伊朗攻擊！ 愛國者飛彈進駐中東

2019-05-11 13:28 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／美聯社華盛頓10日電



林肯號航母打擊群通過蘇伊士運河畫面。 美聯社 分享 facebook

美國國防部10日宣布，將一組愛國者飛彈防衛系統移至中東地區，因應伊朗威脅，但未多加說明細節。

要求匿名的官員透露，情報指出伊朗將軍事設備及飛彈移至伊朗革命衛隊的小船之後，美國軍方決定採取這項措施。

官員日前表示，正在討論在中東部署愛國者事宜，這是美國中央司令部（US Central Command）初步要求的一部份，幾天後獲得許可。愛國者是全天候的長程防空系統，可對付戰術彈道飛彈、巡弋飛彈及先進飛機。

去年年底，美國將愛國者飛彈撤離巴林、科威特及約旦。這次是否再度部署在上述三個國家之一，目前不清楚。

美國加速派遣航空母艦打擊群及轟炸機特遣部隊至中東地區。「林肯號」航母及護衛軍艦已通過蘇伊士運河抵達紅海。美國防部10日並宣布，「阿靈頓號」兩棲運輸艦也提早從歐洲出發至中東地區，取代排定離開的「亨利號」。

美國官員但不願透露，伊朗革命衛隊小船上是否有活動發射器，不過，該地區已發布商業船隻交通威脅的通告。

美國安顧問波頓（John Bolton）5日表示，因為德黑蘭「令人不安以及情勢升高的跡象與警訊」，加速在中東部署航母，但未多作解釋。

美國防部官員10日表示，伊朗的威脅包括其代理人、例如伊拉克的什葉派民兵可能發動攻擊，目前美方未發現伊朗對美軍部署變化有具體行動，迄今也尚未發動攻擊。