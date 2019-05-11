攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



北韓中央通訊社提供的照片顯示，北韓9日試射一枚飛彈。路透 分享 facebook

華爾街日報報導，軍事專家指出，北韓9日試射的短程飛彈也許能攜帶核彈頭，可以打到南韓大部分地區，甚至可能躲過美軍在南韓境內部署的飛彈防禦系統，為北韓與美國的外交角力增添火力。

北韓9日試射了兩枚短程飛彈，在墜入北韓東岸海面前，飛行高度達到50公里。根據北韓中央通訊社報導，北韓領導人金正恩親自監督試射，並稱讚這些武器的「長程打擊能力」。

在這次試射的五天前，北韓才試射多枚飛行物，包括一枚短程飛彈。

軍事專家說，這些飛彈試射顯示北韓有了一種強大、可躲避攻擊的新武器，根據投射的飛行軌跡和發射載具的外觀，這些短程飛彈極神似俄羅斯的伊斯坎德爾飛彈（Iskander），此型飛彈可攜帶核彈頭。

南韓國家安全委員會前官員全相勳（Cheon Seong Whun）表示，這些新飛彈可以打到南韓境內配備飛彈防禦系統的美軍基地，但現有的飛彈防禦系統攔截不到。

他說：「我不認為南韓境內的南韓或美國部隊擁有能防禦北韓伊斯坎德爾飛彈的飛彈防禦系統」。

軍事分析家說，美國和南韓的飛彈防禦系統難以達到伊斯坎德爾飛彈的飛行高度。北韓的伊斯坎德爾飛彈在發射後還可以控制飛行軌跡，更能夠躲過飛彈防禦系統，這一點與北韓其他短程飛彈不同，像是飛毛腿飛彈（Scuds）。

首爾慶南大學遠東研究所教授金東燁（Kim Dong-yub）表示：「這些武器顯然是改良了傳統彈道飛彈弱點的短程飛彈，增加了巡弋飛彈的導引功能。」

他說，這些新武器讓北韓也擁有「流鼻血」（bloody-nose）的反擊計畫，美軍若對北韓的軍事目標進行有限攻擊，北韓也能反擊。