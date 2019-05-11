中方新駐日大使：日中有維持自由貿易體制的重要職責

2019-05-11 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



即將出任駐日大使的中國大陸外交部副部長孔鉉佑10日在北京與日本媒體會談，日中被賦予了維持自由貿易體制的重要職責，兩國應加強合作。

共同社報導，孔鉉佑會面中使用日語，展現出重視日本的姿態。孔鉉佑曾三度駐日，是中方外交的知日派，並擔任朝核問題六方會談的首席代表。此次就任駐日大使被認為是為配合六月在大阪舉行的廿國集團（G20）峰會。

孔鉉佑表示，中國大陸國家主席習近平出席G20峰會，希望為推進多邊主義及開放的世界經濟發出積極信號。會談中也表示，日中被賦予了維持自由貿易體制的重要職責呼籲加強合作。意在對抗採保護主義的美國川普政府。

至於日中以因釣魚台列嶼為核心對立的東海形勢等安全問題，孔鉉佑表示此為日中間脆弱的部分。但他也提及2008年「中日聯合聲明」中確認兩國是合作夥伴、不互相構成威脅，將這項共識反映到政策中十分重要。

孔鉉佑也表示，作為朝鮮半島的近鄰，對日本首相安倍晉三爭取無條件舉行日朝峰會，支持日朝進行對話。他希望日本為最終實現日朝關係正常化完善環境，強烈期待日本為政治解決朝鮮半島問題發揮建設性作用。

雖然北韓近來屢屢發射飛彈導致形勢再度趨於緊張，但孔鉉佑認為朝鮮半島和平與緊張緩和的趨勢在現階段尚未開倒車。