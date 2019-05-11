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脫歐沒在怕 英國是德國僑民第二愛的居住國

2019-05-11 08:06聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

德國法蘭克福機場。路透
德國法蘭克福機場。路透
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德國公布的歐盟旅外僑民統計讓人意外，雖然英國脫歐在即，英國仍然排名德國人喜愛居住的歐盟國家第二名。

住在歐盟他國的德國人，因語言關係，最喜歡選擇奧地利，接下來是英國、西班牙、法國及荷蘭。較冷門的國家為東歐國家。

據德國之聲報導，德國聯邦統計局（The Federal Statistical Office）8日最新報告指出，2018年約有90萬名德國人居住於歐盟其他國家，其中有18萬7千人住在奧地利，相較於2017年多了5千多人。因德國與奧地利都使用德語，生活適應上相對簡單。

讓人驚訝的是，儘管英國脫歐問題持續，英國仍排名德國人第二喜歡的國家。目前有15萬6千名德國人居住於英國，其中有8千人在2017年至2018年搬過去，為歷來增加最多的一年。

法國排名第四，共有9萬1千名德國人居住在法國，其中7千人在2018年搬過去。雖然西班牙也是熱門國家且排名第三，但相較於2018年少了2千人，目前有13萬9千名德國人居住。荷蘭排名第五，有7萬5千名德國人居住。

東歐國家相較之下較冷門，拉脫維亞排名最後一名，2018年僅有4百名德國人居住。

歐盟法律允許歐盟成員國民眾在歐盟內自由移動、就業。羅馬尼亞人善用這條法律，該國共有1千9百萬人，多達340萬國民散居在歐盟其他國家。

德國歐盟英國
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