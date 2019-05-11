一日本男子間諜罪遭中方判決5年徒刑 間諜罪第五人

2019-05-11 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



NHK等日媒報導，日方已獲中方告知，一名60歲男性日本人在中國大陸遼寧省因涉嫌觸犯間諜罪遭到逮捕，當地法院10日宣判5年6個月有期徒刑。這是日人間諜罪遭判刑第五起。

該名男子前年五月遭到逮捕，昨日的審判中，法院認定其從事間諜活動，判處5年6個月有期徒刑，並開罰20萬人民幣。

中國大陸自2015年反間諜法上路以來，不斷傳出日本人因涉嫌間諜行為遭捕，目前為止9人遭到起訴，被判刑者這是第五起，刑期最長12年。

由於審判過程不公開，關係者之外不得進入，審判具體狀況、裁決根據不得而知。