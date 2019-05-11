醜聞纏身 南非執政黨大選慘勝

2019-05-11 00:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合外電報導



德班街頭南非執政黨的競選海報自稱是人民的選擇，投票結果顯示其實不然。 （路透） 分享 facebook

南非八日舉行國會和地方選舉，執政黨「非洲民族黨」（ＡＮＣ）十日確定勝選，但得票率卻是曼德拉當選總統後，該黨執政廿五年以來最差。ＡＮＣ曾是南非結束種族隔離後的民主先驅，近年卻醜聞纏身，前總統祖馬去年更因涉貪辭職。

南非選舉的正式結果預定於十一日公告，不過根據已開出的八成選票，ＡＮＣ得票率為百分之五十七，是一九九四年執政以來最低，比二○一四年選舉少了五個百分點。

最大反對黨民主聯盟（ＤＡ）得票率百分之廿二，仍大幅落後執政黨。得票率第三政黨是「經濟自由戰士」的百分之十，是ＡＮＣ前青年聯盟主席馬勒馬被開除後於二○一三年創立。南非全國選舉有四十八個政黨參選，數量創新高。

南非總統由國會下議院選舉產生，通常由贏得最多席次的政黨候選人獲勝，新總統將於廿五日宣誓就職。

政治分析家孟迪指出：「ＡＮＣ又得到一次機會，這次他們得洗心革面，否則以後也不會更好。這是一個垂死的政黨，正不斷流失選票，因為他們毫無經濟治理能力。」

祖馬於二○○九年當選總統，二○一四年連任，但執政九年來政府貪汙腐敗。南非國會去年二月十四日宣布，隔天將舉行不信任投票，連ＡＮＣ也表態支持。祖馬同日晚間宣布辭去總統，由拉馬福薩接任。

南非去年經濟成長率僅百分之零點八，失業率高達百分之廿七，青年失業率更高達近五成。

政府貪腐和經濟不振使民眾對ＡＮＣ感到不滿，批評執政黨未能改善貧窮和不平等問題。廿八歲教師普里斯說：「我們已經給他們廿五年時間，但窮人愈來愈窮，有錢的愈來愈富有。我們要的是為人民做事的政府，不是為他們自己。」

南非礦產部長兼ＡＮＣ主席曼塔希（Gwede Mantashe）九日表示：「不論是興是衰，我們都將成為執政政府。」