親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

醜聞纏身 南非執政黨大選慘勝

2019-05-11 00:38聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合外電報導

德班街頭南非執政黨的競選海報自稱是人民的選擇，投票結果顯示其實不然。 （路透）
德班街頭南非執政黨的競選海報自稱是人民的選擇，投票結果顯示其實不然。 （路透）
分享

南非八日舉行國會和地方選舉，執政黨「非洲民族黨」（ＡＮＣ）十日確定勝選，但得票率卻是曼德拉當選總統後，該黨執政廿五年以來最差。ＡＮＣ曾是南非結束種族隔離後的民主先驅，近年卻醜聞纏身，前總統祖馬去年更因涉貪辭職。

南非選舉的正式結果預定於十一日公告，不過根據已開出的八成選票，ＡＮＣ得票率為百分之五十七，是一九九四年執政以來最低，比二○一四年選舉少了五個百分點。

最大反對黨民主聯盟（ＤＡ）得票率百分之廿二，仍大幅落後執政黨。得票率第三政黨是「經濟自由戰士」的百分之十，是ＡＮＣ前青年聯盟主席馬勒馬被開除後於二○一三年創立。南非全國選舉有四十八個政黨參選，數量創新高。

南非總統由國會下議院選舉產生，通常由贏得最多席次的政黨候選人獲勝，新總統將於廿五日宣誓就職。

政治分析家孟迪指出：「ＡＮＣ又得到一次機會，這次他們得洗心革面，否則以後也不會更好。這是一個垂死的政黨，正不斷流失選票，因為他們毫無經濟治理能力。」

祖馬於二○○九年當選總統，二○一四年連任，但執政九年來政府貪汙腐敗。南非國會去年二月十四日宣布，隔天將舉行不信任投票，連ＡＮＣ也表態支持。祖馬同日晚間宣布辭去總統，由拉馬福薩接任。

南非去年經濟成長率僅百分之零點八，失業率高達百分之廿七，青年失業率更高達近五成。

政府貪腐和經濟不振使民眾對ＡＮＣ感到不滿，批評執政黨未能改善貧窮和不平等問題。廿八歲教師普里斯說：「我們已經給他們廿五年時間，但窮人愈來愈窮，有錢的愈來愈富有。我們要的是為人民做事的政府，不是為他們自己。」

南非礦產部長兼ＡＮＣ主席曼塔希（Gwede Mantashe）九日表示：「不論是興是衰，我們都將成為執政政府。」

南非
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

菅義偉赴美 為日朝峰會尋協助

2019-05-11 00:37

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

星國打假新聞法遭批 李顯龍接班人隔海辯護

2019-05-10 22:56

不丹總理週末是醫生 稱操手術刀有紓壓效果

2019-05-10 17:47

老機長不聽小30歲女副手建議 飛機卡水溝

2019-05-10 15:28

準防長夏納翰：不論北韓發射什麼 美國態度不變

2019-05-10 15:15

奧斯卡爆紅廣告 Nike女力時代來臨？

2019-05-10 15:03

緊張升高！首因違反制裁出招 美扣押北韓貨輪

2019-05-10 14:25

你搗「彈」我反擊！美首次扣押北韓非法運煤貨輪

2019-05-10 14:24

菲律賓期中選舉 杜特蒂可望加強掌控、恢復死刑！

2019-05-10 14:21

日本德國麻疹疫情續增溫 專家籲有意懷孕女性打疫苗

2019-05-10 13:30

影／平壤稱試射長程武器 川普：北韓沒準備談判

2019-05-10 12:37

川普、杜魯道通電話 從中國捉人聊到貿易協定

2019-05-10 12:14

北韓9日發射體 南韓軍方：短程飛彈

2019-05-10 12:09

英王室4人組攜手行善 推簡訊服務助人走出傷痛

2019-05-10 11:30

日宮崎外海地震 專家籲未來2天留意規模7地震

2019-05-10 11:20

日本官房長官罕見出訪 與美國國務卿、防長會談

2019-05-10 10:32

北韓：試射長程武器 朝鮮半島緊張情勢升溫

2019-05-10 09:37

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 09:31

巴西前總統泰梅爾涉貪 因保護令撤銷再度被關

2019-05-10 08:28

日媒：楊潔篪擬下周訪日 為中日峰會做最後協調

2019-05-10 08:14

日本九州南部今早強震 推測芮氏規模6.3

2019-05-10 07:59

挑釁意味濃厚！ 北韓昨射的是射程逾300公里彈道飛彈

2019-05-10 07:19

貿易戰疑慮未除 美元走貶 避險日圓、瑞郎受惠

2019-05-10 07:16

北韓挑釁 再度試射飛彈

2019-05-10 01:46

箝制言論？星國立法打假新聞

2019-05-10 00:36

教宗新手諭：對抗性侵 教會設舉報窗口

2019-05-10 00:19

韓美日安全會議 北韓又試射

2019-05-10 00:11

美日印菲 首度南海聯合軍演

2019-05-10 00:00

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

25%中午生效！美中第一天談判結束 關稅漲定了

2019-05-10 10:50

邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59

美上調關稅 中國商務部：深表遺憾，不得不反制

2019-05-10 12:13

川普又發推文 和中國的貿易談判「不用急」

2019-05-10 19:10

美關稅收入飆高 付帳的卻不是中國大陸！

2019-05-10 12:02

劉鶴不再頂習近平特使頭銜 讓步空間恐減少

2019-05-10 08:16

美股全倒但跌幅收斂 川普重燃貿易協議希望

2019-05-10 06:56

美啟動制裁 陸：深表遺憾 將不得不採取必要反制措施

2019-05-10 12:22

影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01

美中貿易談判 劉鶴抵華府：帶著誠意而來

2019-05-10 08:11

日本九州南部今早強震 推測芮氏規模6.3

2019-05-10 07:59

談判首日 環時社評：中國不喜歡貿易戰但能承受它

2019-05-10 10:11

環時社評：美國極限施壓 中國是壓不倒的一座山

2019-05-10 10:21

美國擁秘密武器：像金鋼狼切死恐怖分子的飛彈

2019-05-10 11:53

25%新關稅生效 川普：美中貿易談判不用急

2019-05-10 21:21

老機長不聽小30歲女副手建議 飛機卡水溝

2019-05-10 15:28

還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

2019-05-10 19:08

日宮崎外海地震 專家籲未來2天留意規模7地震

2019-05-10 11:20

誰讓北京膽寒？ 川普背後有談判強人萊特海澤

2019-05-10 13:22

嚇死人！一開門5呎長「飛蛇大咬」美漢臉中招驚呼：見鬼了！

2019-05-10 11:50

中美貿易談談打打 中國的難為與不作為

2019-05-10 12:29

美中貿易談判首日沒結論 白宮：雙方同意隔日續談

2019-05-10 11:30

影／美中貿易戰續打 川普下一步對中全面加徵關稅

2019-05-10 16:43

退讓？對抗？ 習近平走在貿易談判的鋼索上

2019-05-10 14:19

小貓咬斷耳機被狠罵 出走1小時後叼回「小蛇」賠罪

2019-05-10 22:10

川普對中國連2波關稅威脅 鎖定20大品項

2019-05-10 12:35

習近平加持 談判桌上不變的中國代表劉鶴

2019-05-10 12:40

劉鶴與賴海哲共進晚餐 將見川普力挽狂瀾

2019-05-10 11:31

美中貿易戰若全面開打　川普有多少實力及影響力？

2019-05-10 23:25

影／抬棺熱舞辦喪事 一轉身棺材摔落遺體掉出嚇壞人

2019-05-10 12:29

陸學者：川普在「膽小鬼遊戲」邊緣瘋狂試探

2019-05-10 14:56

德拜金女假冒富豪繼承人 混跡紐約名流圈詐騙逾800萬

2019-05-10 13:19

美中貿易談判 川普：仍有可能達成協議

2019-05-10 05:58

批臉書壟斷 共同創辦人投書紐時籲：分拆它！

2019-05-10 11:14

川普宣布 提名夏納翰任國防部長

2019-05-10 04:56

加徵新一波關稅 美中貿易戰下川普的盤算

2019-05-10 12:32

川普放膽揮關稅大棒 美國經濟股市成後盾

2019-05-10 13:33

制裁小case 環時總編：中國邊打邊談經驗豐富

2019-05-10 14:56

挑釁意味濃厚！ 北韓昨射的是射程逾300公里彈道飛彈

2019-05-10 07:19

美對陸25%關稅照漲 陸：遺憾！不得不反制

2019-05-10 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top