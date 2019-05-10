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韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

你搗「彈」我反擊！美首次扣押北韓非法運煤貨輪

2019-05-10 14:24世界日報 編譯中心╱綜合9日電

美國司法部9日宣布扣押一艘北韓貨輪。美國官員指出，這艘名為「誠實號」（Wise Honest）的貨輪違反聯合國對於北韓的制裁，非法輸出北韓煤炭並且運回機械裝置；這是美國首次以違反制裁的理由扣押北韓船隻，勢必讓已經緊張的雙邊關係更加惡化。

路透社報導，美國司法部一名官員表示，這艘被扣押的北韓貨輪去年4月遭到印尼扣留，在罕見的一項美國民事沒收行動下，這艘北韓貨輪現在成為美國所有，目前正接近美國水域。

美國宣布扣押北韓貨輪的時機，正值雙方緊張關係升高之際。

美國和北韓的關係，過去一年歷經幾番轉折，第一次川金會帶來和平希望，但在美國總統川普與北韓領導人金正恩第二次見面不歡而散之後被澆熄。雙方都堅持要對方先達到自己的期待，北韓要求解除制裁，美國則堅持北韓必須先放棄核武。

微笑外交無效之後，金正恩故態復萌，過去一個禮拜進行了兩次飛彈試射，意圖逼美國讓步。美國官員宣稱，扣押北韓貨輪與北韓近日的飛彈試射無關，而是他們發現北韓企圖以矇騙手法規避國際制裁。

北韓不只用那艘船偷偷出口高等級的煤，也用它來偷運重機具回北韓，美國官員還指出，船隻的維修費用是經由不知情的美國銀行以美元支付，不過也正因為如此，美國才有機會對它採取法律行動，申請財產沒收。川普說，沒有人樂見最近的發展，他宣稱，他沒有放棄去核協商，北韓也想協商，只是他認為北韓還沒有做好準備。

美國以違反國際制裁為由，9日扣押北韓貨輪「誠實號」。 路透
美國以違反國際制裁為由，9日扣押北韓貨輪「誠實號」。 路透
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北韓飛彈金正恩
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