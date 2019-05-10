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影／平壤稱試射長程武器 川普：北韓沒準備談判

2019-05-10 12:37聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美韓軍方指出，北韓9日進行一周內的二度試射，為2枚短程彈道飛彈，飛行約200至400公里不等。但北韓官媒朝中社今日報導卻稱試射「具長程能力的武器」。這個說法與美韓情報相左，恐讓朝鮮半島緊張情勢升高。

美國總統川普表示，美方非常嚴正看待此事，沒人樂見北韓試射，儘管雙方關係仍會持續，但他不覺得北韓「有準備要談判」。

北韓軍方演訓消息傳出前的數小時，美國對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）才抵達首爾，準備會晤南韓官員商討如何重啟核子談判。北韓此前曾警告，他們爭取核子協議納入美方制裁鬆綁的耐心不會持續太久。

南韓青瓦台對北韓的飛彈試射表達「非常擔憂」，亦指無助緩解緊繃局勢。分析師認為，平壤選擇此時試射飛彈，目的仍是抗議韓美聯合軍演，同時施壓華府改變美朝核子談判的立場。

媒體認為，從北韓官媒近日報導來看，飛彈試射不讓人意外，平讓似用武器試射表達他們的耐心漸失。儘管北韓沒有推出可能破壞美朝諒解的洲際彈道飛彈，但不能排除平壤在缺乏任何外交進展的情況下，可能加快武器測試與推出射程更遠的武器。

美國司法部9日亦公布，已扣押北韓噸位第二大船舶「Wise Honest」。根據檢方訴狀，「Wise Honest」去年4月駛入印尼水域就關閉通報位置資訊的系統。遭到當局扣押時，船上載著價值290萬美元的煤炭，違背美國與聯合國制裁禁令。

美方還指船隻維護修繕費用是用美元支付，透過不知情的美國銀行進行交易。

這是美國首度對北韓違反制裁禁令的船舶採取行動，但司法部稱此事無關北韓近日試射飛彈。

北韓官媒朝中社10日發布國家領導人金正恩前一天指導飛彈試射與火力演訓的照片。這是...
北韓官媒朝中社10日發布國家領導人金正恩前一天指導飛彈試射與火力演訓的照片。這是北韓一周內二度試射飛彈。朝中社
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北韓彈道飛彈平壤川普
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