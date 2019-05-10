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挑釁意味濃厚！ 北韓昨射的是射程逾300公里彈道飛彈

2019-05-10 07:19聯合報 記者季晶晶╱即時報導

韓聯社報導，根據美國五角大廈，北韓昨天（9日）發射的是射程超過300公里的彈道飛彈

北韓9日發射至少一枚不明彈體，是不到一周內第二度進行武器試射，且發生時機適逢美國特使訪問南韓，挑釁意味不言可諭。

北韓9日發射的不明飛行物據信是射程超過300公里的彈道飛彈。圖為北韓2019年5...
北韓9日發射的不明飛行物據信是射程超過300公里的彈道飛彈。圖為北韓2019年5月4日試射的檔案照。美聯社
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北韓彈道飛彈南韓
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