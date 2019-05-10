貿易戰疑慮未除 美元走貶 避險日圓、瑞郎受惠

2019-05-10 07:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰升級的疑慮揮之不去，促使投資人轉向避險貨幣，美元周四走低。

DXY美元指數下跌0.21%，報97.415。

日圓兌美元升至三個月高點，瑞郎兌美元觸及三周新高，因投資人擔心美中貿易衝突升級。日圓兌美元上揚0.35%，報109.7日圓。美元兌瑞郎報1.015瑞郎。投資人預期，這兩種避險貨幣還有進一步升值的空間。

Oanda首席外匯策略師Dean Popplewell表示：「買入避險貨幣操作，令瑞郎或和日圓受益，這兩種貨幣仍有上行空間。」

澳元、美元和離岸人民幣下跌，人民幣兌美元觸及至四個月低點6.863元人民幣。

美中最新一輪貿易談判在華府展開，投資人觀望雙方是否能達成協議。矽谷銀行資深外匯交易員Minh Trang表示：「貿易的消息主導本周市場走勢，資金轉向避險貨幣。」

法國興業銀行分析師Kit Juckes表示：「人民幣是重要貨幣，雖然不是成交量最大的貨幣，但對所有市場而言有穩定作用。」

美國總統川普已授權對另外價值3,250億美元的中國輸美商品徵收關稅。目前美中官員正準備進行最後談判，以避免貿易戰升級。美中貿易戰升級，可能導致全球經濟程長偏離正軌。