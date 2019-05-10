教宗新手諭：對抗性侵 教會設舉報窗口

2019-05-10 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



教宗方濟各（右）九日接見辛提人和羅姆人家庭時，降福給一名小女孩。 （法新社） 分享 facebook

梵蒂岡新聞社報導，聖座新聞室九日公布教宗方濟各的新手諭，題為「你們是世界的光」。這道手諭為預防和阻止對未成年人、脆弱者，或因當局濫權而導致的暴力，制定了新措施。梵蒂岡傳播部編輯主任托爾涅利為此撰文，介紹和解釋了其中的新意。

「Vos estis lux mundi, 你們是世界的光……主耶穌基督召喚每一位信友做德行、正直、聖善的光輝榜樣。」以上是教宗方濟各新手諭取自「瑪竇福音」的標題和句首。頒發這道手諭是為了對抗教會中聖職人員與修會會士犯的性侵惡行，以及主教和修會長上「干預或迴避」性侵事件的調查或忽略的行為。

手諭同時提到宗徒們的繼承人在預防這類罪行上的特殊責任。新「手諭」是今年二月在梵蒂岡召開保護未成年人會議的又一成果。「手諭」制定了打擊性侵的新法律程序，並確定了主教和修會長上的問責制度。

每個教區至少一窗口

手諭的新意之一是要求全球每一個教區在明年六月之前「設立一個或多個固定且便於公眾呈報的機制」，揭發聖職人員與修會人士性侵犯、使用兒童色情物品、以及包庇這些罪行的行徑。

舉報的義務

「手諭」的另一個新意是要求所有聖職人員、修會會士和修女將他們所知道的關於性侵的全部信息以及在處理性侵事件時可能出現的忽略和包庇事實，向教會當局「及時呈報」。到目前為止，呈報的義務，從某種意義來說，只關係到個人的良心問題，但從今以後，這項義務成為在全球制定的法律規則。