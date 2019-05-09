BBC主持人暗諷王孫是猴子涉種族歧視 立馬遭開除

相關新聞
美國南韓磋商化解核僵局 北韓發射不明飛行物2019-05-09 18:07
英王室雙重國籍寶寶 須向美國揭露財產引關注2019-05-09 18:41
衛報：英國人還需維持踴躍捐錢的傳統嗎？2019-05-09 17:12
地球自我修復速度 遠不及歐盟破壞力2019-05-09 16:46
北韓又打飛彈？韓聯社速報：不明飛翔體2019-05-09 16:39
美第七艦隊：放棄打撈日失事F-35A2019-05-09 16:33
北韓4日到底射了什麼？ 美國、南韓答案不一2019-05-09 16:29
軍方把持政權 蘇丹民眾醞釀「公民不服從」2019-05-09 16:21
泰大選無黨過半 專家憂政策難推動2019-05-09 16:17
死了兩頭牛之後 印度大選引爆族群衝突2019-05-09 14:59
美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！2019-05-09 14:24
南非大選 執政黨涉貪仍然穩贏2019-05-09 13:59
影／哈利梅根兒「亞契」首亮相 名字含意超溫馨2019-05-09 13:51
獨厚美媒CBS 梅根、哈利遭英媒罵翻2019-05-09 13:50
哈利添丁 英國查理王儲一脈更具分量2019-05-09 13:49
影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家2019-05-09 12:44
華為孟晚舟獲准搬三倍大豪宅 9月23日續審2019-05-09 11:23
哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡2019-05-09 11:01
查貪汙案 巴西法院令再度羈押前總統泰梅爾2019-05-09 10:54
華為4點聲明挺孟晚舟 批引渡違法律原則2019-05-09 10:52
墨西哥廣場槍擊案 2工會領袖喪命2人傷2019-05-09 10:29
試射火箭飛彈後 北韓：屬常規且自我防衛動作2019-05-09 10:16
委國民議會副主席被拘留 3挺瓜伊多議員遭起訴2019-05-09 09:13
馬哈地執政滿週年 自稱不比西方領袖差2019-05-09 09:12
大雨成災4萬人撤離家園 巴拉圭宣布緊急狀態2019-05-09 09:11
孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略2019-05-09 08:49
拐騙「巴鐵新娘」：中國的巴基斯坦人口販賣2019-05-09 08:30
對中牽制 川普訪日時擬與安倍共登海自護衛艦2019-05-09 08:12
影／美眾院議長波洛西 重申國會對台支持2019-05-09 07:58
批中國威脅有如蘇聯 美國務卿促英國慎防華為2019-05-09 04:30
哈利梅根兒子名字公布：亞契2019-05-09 01:16
南非大選 執政黨仍然穩贏2019-05-09 00:27
南韓糧援北韓 川普點頭2019-05-09 00:25
南非國會大選 非洲民族議會表現受矚2019-05-08 23:37
伊朗恢復核作業 以色列總理：不容取得核武2019-05-08 22:24
孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷2019-05-08 22:15
巴基斯坦東部聖殿自殺炸彈攻擊 升至10死2019-05-08 21:47
哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封2019-05-08 21:37
對抗全球暖化有妙方 冰島把二氧化碳變石頭2019-05-08 21:36
熱門文章
陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制2019-05-09 00:00
劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮2019-05-08 21:12
美國90歲阿伯為送愛妻超速 法官溫馨約定20年後報到2019-05-09 11:25
孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷2019-05-08 22:15
美媒：中方談判出爾反爾是因看到川普做這件事2019-05-09 11:04
陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊2019-05-09 00:28
變態色魔被誤放出獄 一日性侵7人 小孩、阿嬤都不放過2019-05-09 11:25
美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！2019-05-09 14:24
影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家2019-05-09 12:44
美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議2019-05-08 22:07
川普變臉關鍵…北京大改150頁貿易協議2019-05-09 01:14
爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...2019-05-09 10:31
中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場2019-05-08 20:02
五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10%2019-05-09 01:13
美中貿易戰全球哀嚎 為何美股老神在在？2019-05-09 16:24
出爾反爾惹火川普？ 陸商務部：中國也「被承諾」了很多2019-05-09 17:34
中國毀承諾 川普忍了2天才爆發2019-05-09 16:15
貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉2019-05-09 10:38
南韓35歲女考公務員年年落榜 在父母面前自焚身亡2019-05-09 13:38
哈利梅根兒子名字公布：亞契2019-05-09 01:16
哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封2019-05-08 21:37
中方談判忽然轉硬 美媒：因誤判以為美國會讓步2019-05-09 15:11
川普挑釁言論 南韓股市竟成最大輸家2019-05-09 17:24
美國南韓磋商化解核僵局 北韓發射不明飛行物2019-05-09 18:07
BBC主持人暗諷王孫是猴子涉種族歧視 立馬遭開除2019-05-09 18:51
川普推特文神威 1字讓全球股市蒸發130億元2019-05-09 16:06
拼錯字糗翻！澳洲新版50元紙鈔 少了一個「i」2019-05-09 14:45
孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略2019-05-09 08:49
川普指中國破壞協議 將透過關稅付出代價2019-05-09 10:34
美原油供應突降 世界油價走強2019-05-09 05:39
川普：劉鶴將來美 敲定貿易協議2019-05-09 00:03
川普：劉鶴是好人 但他們毀壞協議2019-05-09 14:15
影／搭飛機想圖個清靜？美記者實測告訴你坐哪最好2019-05-09 17:55
伊朗擬攻擊？ 美加強波灣軍力 派B-52轟炸機...2019-05-09 00:17
川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點2019-05-08 20:55
哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡2019-05-09 11:01
川普再轟中國毀諾 美股期指應聲挫跌2019-05-09 10:04
龐培歐現身倫敦 尋求英國支持強硬面對中國伊朗2019-05-08 21:59
夏普整頓有成！將向債權銀行買回千億日圓優先股2019-05-09 17:10
測速照相機拍到「超速鴿」警開罰囧問：找誰討罰款？2019-05-09 14:09
留言