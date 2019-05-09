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真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

暗諷梅根兒是猴子 BBC主持人涉種族歧視遭開除

BBC主持人暗諷王孫是猴子涉種族歧視 立馬遭開除

2019-05-09 18:51聯合報 記者張佑生╱即時報導

哈利夫婦與梅根的母親多利亞8日到溫莎堡，抱新生兒Archie給曾祖母伊麗莎白二世...
哈利夫婦與梅根的母親多利亞8日到溫莎堡，抱新生兒Archie給曾祖母伊麗莎白二世跟曾祖父菲利普親王看。法新社
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英國王子哈利與妻子梅根8日讓新生兒Archie首度亮相，BBC廣播節目主持人丹尼貝克在推特上刊出一張照片，一男一女穿著正式，抱著穿著整齊的小猴子，圖說寫「皇家寶寶出院了」（"Royal baby leaves hospital".）。消息傳開後，貝克遭到開除。推文被認為有侮辱梅根之嫌，因為梅根的媽媽是非洲裔美國人。貝克表示抱歉，但也說各界不該將開玩笑認為是他的本意。
BBC廣播節目主持人丹尼貝克在推特暗諷哈利與妻子梅根的新生兒像猴子。 圖擷自t...
BBC廣播節目主持人丹尼貝克在推特暗諷哈利與妻子梅根的新生兒像猴子。 圖擷自twitter
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猴子新生兒BBC哈利王子梅根馬克爾
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