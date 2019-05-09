親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美伊對峙升溫中
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

衛報：英國人還需維持踴躍捐錢的傳統嗎？

2019-05-09 17:12聯合報 記者馮克芸╱即時報導

英國慈善救助基金會7日發布研究報告，顯示2018年英國人捐款比過去兩年都少，衛報發表社論，呼籲英國人維持其踴躍捐輸的一貫傳統，藉此推動活躍的民間社會。

這篇社論說，2018年英國人共捐款101億英鎊（約台幣4157億元）；有43%的民眾說，他們在先前12個月中並未捐錢，而只有16%民眾捐出時間做義工，令人關切。

當然，向慈善組織捐獻並非強制性的，在某些人的理想狀況下，人們其實無需捐獻，因為政府及雇主都會去滿足民眾的基本和其他需求。這項研究無法得知是哪個收入群停止捐獻，也不知為什麼，但基於如今英國社會日益不平等、遊民增多、越來越多人使用食物銀行，以及政府減少社福，人們停止或減少捐獻的原因，肯定不是慈善組織不需要那些錢。

相反的，上述研究的作者指出，原因包括：近來如牛津賑濟會等慈善組織爆發醜聞造成信任減少，因應資料保護而對募款設定更嚴格規範，以及許多慈善組織決定專注於與現有捐款人維持關係而非尋求新捐款人。此外，家庭收入持續緊縮，可能也使得許多人改變他們的捐款習慣，但目前尚無扎實的證據。

目前英國貧民比例達22%，去年英國有工作的窮人超過400萬人。

這篇文章還說，英國前首相卡麥隆在近十年前推動「大社會」，鼓勵地方社區民眾或基層自主管理當地公共事務，當時許多人即懷疑政府要縮減公共支出。隨著這些年來撙節深化，實際情況其實比當初最悲觀的預測還糟。在某些領域，有些團體找到了彌補公共服務縮減的辦法，但更常見的是，在衛生、教育等公共服務上，破洞已多到不可能填補。

慈善事業無法修補破碎的公共服務，但仍可扮演社會的良善角色；國家無法資助每一項臨床試驗，也無法為每一個學校操場購買最新設備，在無數領域，扮演關鍵角色的是熱心人士及專家。

衛報指出，過去十年，許多捐款人可能因諸多問題難解而深感受挫，但呼籲社會大眾不應誤以為少了慈善行動也無所謂；一個積極健全的民主社會除了需要政府，也需活躍的民間社會，而慷慨捐輸就是一種健康的推動力。

英國人在2017年6月15日倫敦格蘭菲塔大火後，為無家可歸的受災戶發起捐贈衣物、...
英國人在2017年6月15日倫敦格蘭菲塔大火後，為無家可歸的受災戶發起捐贈衣物、食品及家用品活動。美聯社
分享

英國捐款
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

南韓參謀長：北韓再度發射不明物體

2019-05-09 16:07

地球自我修復速度 遠不及歐盟破壞力

2019-05-09 16:46

北韓又打飛彈？韓聯社速報：不明飛翔體

2019-05-09 16:39

美第七艦隊：放棄打撈日失事F-35A

2019-05-09 16:33

北韓4日到底射了什麼？ 美國、南韓答案不一

2019-05-09 16:29

軍方把持政權 蘇丹民眾醞釀「公民不服從」

2019-05-09 16:21

泰大選無黨過半 專家憂政策難推動

2019-05-09 16:17

死了兩頭牛之後 印度大選引爆族群衝突

2019-05-09 14:59

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

2019-05-09 14:24

南非大選 執政黨涉貪仍然穩贏

2019-05-09 13:59

影／哈利梅根兒「亞契」首亮相 名字含意超溫馨

2019-05-09 13:51

獨厚美媒CBS 梅根、哈利遭英媒罵翻

2019-05-09 13:50

哈利添丁 英國查理王儲一脈更具分量

2019-05-09 13:49

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

華為孟晚舟獲准搬三倍大豪宅 9月23日續審

2019-05-09 11:23

哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡

2019-05-09 11:01

查貪汙案 巴西法院令再度羈押前總統泰梅爾

2019-05-09 10:54

華為4點聲明挺孟晚舟 批引渡違法律原則

2019-05-09 10:52

墨西哥廣場槍擊案 2工會領袖喪命2人傷

2019-05-09 10:29

試射火箭飛彈後 北韓：屬常規且自我防衛動作

2019-05-09 10:16

委國民議會副主席被拘留 3挺瓜伊多議員遭起訴

2019-05-09 09:13

馬哈地執政滿週年 自稱不比西方領袖差

2019-05-09 09:12

大雨成災4萬人撤離家園 巴拉圭宣布緊急狀態

2019-05-09 09:11

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

拐騙「巴鐵新娘」：中國的巴基斯坦人口販賣

2019-05-09 08:30

對中牽制 川普訪日時擬與安倍共登海自護衛艦

2019-05-09 08:12

影／美眾院議長波洛西 重申國會對台支持

2019-05-09 07:58

批中國威脅有如蘇聯 美國務卿促英國慎防華為

2019-05-09 04:30

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

南非大選 執政黨仍然穩贏

2019-05-09 00:27

南韓糧援北韓 川普點頭

2019-05-09 00:25

南非國會大選 非洲民族議會表現受矚

2019-05-08 23:37

伊朗恢復核作業 以色列總理：不容取得核武

2019-05-08 22:24

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

巴基斯坦東部聖殿自殺炸彈攻擊 升至10死

2019-05-08 21:47

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

對抗全球暖化有妙方 冰島把二氧化碳變石頭

2019-05-08 21:36

土耳其輸不起？伊斯坦堡市長選舉，憑什麼「取消重來」？

2019-05-08 20:30

走私毒品遭中國判死 加拿大男明上訴

2019-05-08 20:18
看更多

熱門文章

陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制

2019-05-09 00:00

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

2019-05-08 21:12

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

美國90歲阿伯為送愛妻超速 法官溫馨約定20年後報到

2019-05-09 11:25

美媒：中方談判出爾反爾是因看到川普做這件事

2019-05-09 11:04

陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊

2019-05-09 00:28

變態色魔被誤放出獄 一日性侵7人 小孩、阿嬤都不放過

2019-05-09 11:25

美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議

2019-05-08 22:07

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

2019-05-09 14:24

川普變臉關鍵…北京大改150頁貿易協議

2019-05-09 01:14

爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...

2019-05-09 10:31

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場

2019-05-08 20:02

五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10%

2019-05-09 01:13

貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉

2019-05-09 10:38

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

南韓35歲女考公務員年年落榜 在父母面前自焚身亡

2019-05-09 13:38

中方談判忽然轉硬 美媒：因誤判以為美國會讓步

2019-05-09 15:11

中國毀承諾 川普忍了2天才爆發

2019-05-09 16:15

南韓參謀長：北韓再度發射不明物體

2019-05-09 16:07

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

美中貿易戰全球哀嚎 為何美股老神在在？

2019-05-09 16:24

川普指中國破壞協議 將透過關稅付出代價

2019-05-09 10:34

拼錯字糗翻！澳洲新版50元紙鈔 少了一個「i」

2019-05-09 14:45

川普：劉鶴將來美 敲定貿易協議

2019-05-09 00:03

美原油供應突降 世界油價走強

2019-05-09 05:39

伊朗擬攻擊？ 美加強波灣軍力 派B-52轟炸機...

2019-05-09 00:17

川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點

2019-05-08 20:55

川普推特文神威 1字讓全球股市蒸發130億元

2019-05-09 16:06

出爾反爾惹火川普？ 陸商務部：中國也「被承諾」了很多

2019-05-09 17:34

川普再轟中國毀諾 美股期指應聲挫跌

2019-05-09 10:04

龐培歐現身倫敦 尋求英國支持強硬面對中國伊朗

2019-05-08 21:59

川普挑釁言論 南韓股市竟成最大輸家

2019-05-09 17:24

哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡

2019-05-09 11:01

測速照相機拍到「超速鴿」警開罰囧問：找誰討罰款？

2019-05-09 14:09

標普500指數連跌三日 投資人觀望美中貿易談判進展

2019-05-09 07:03

「選川普還是選石油」 伊朗縮減核協議 危機再起？

2019-05-09 00:42

令和時代台灣客最瘋這個 6月才搶得到

2019-05-08 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top