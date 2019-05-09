衛報：英國人還需維持踴躍捐錢的傳統嗎？

2019-05-09 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



英國慈善救助基金會7日發布研究報告，顯示2018年英國人捐款比過去兩年都少，衛報發表社論，呼籲英國人維持其踴躍捐輸的一貫傳統，藉此推動活躍的民間社會。

這篇社論說，2018年英國人共捐款101億英鎊（約台幣4157億元）；有43%的民眾說，他們在先前12個月中並未捐錢，而只有16%民眾捐出時間做義工，令人關切。

當然，向慈善組織捐獻並非強制性的，在某些人的理想狀況下，人們其實無需捐獻，因為政府及雇主都會去滿足民眾的基本和其他需求。這項研究無法得知是哪個收入群停止捐獻，也不知為什麼，但基於如今英國社會日益不平等、遊民增多、越來越多人使用食物銀行，以及政府減少社福，人們停止或減少捐獻的原因，肯定不是慈善組織不需要那些錢。

相反的，上述研究的作者指出，原因包括：近來如牛津賑濟會等慈善組織爆發醜聞造成信任減少，因應資料保護而對募款設定更嚴格規範，以及許多慈善組織決定專注於與現有捐款人維持關係而非尋求新捐款人。此外，家庭收入持續緊縮，可能也使得許多人改變他們的捐款習慣，但目前尚無扎實的證據。

目前英國貧民比例達22%，去年英國有工作的窮人超過400萬人。

這篇文章還說，英國前首相卡麥隆在近十年前推動「大社會」，鼓勵地方社區民眾或基層自主管理當地公共事務，當時許多人即懷疑政府要縮減公共支出。隨著這些年來撙節深化，實際情況其實比當初最悲觀的預測還糟。在某些領域，有些團體找到了彌補公共服務縮減的辦法，但更常見的是，在衛生、教育等公共服務上，破洞已多到不可能填補。

慈善事業無法修補破碎的公共服務，但仍可扮演社會的良善角色；國家無法資助每一項臨床試驗，也無法為每一個學校操場購買最新設備，在無數領域，扮演關鍵角色的是熱心人士及專家。