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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

南韓參謀長：北韓再度發射不明物體

2019-05-09 16:07聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

北韓下午於平安北道朝東方發射一不明物體。圖為北韓領導人金正恩。 歐新社。
北韓下午於平安北道朝東方發射一不明物體。圖為北韓領導人金正恩。 歐新社。
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韓聯社報導，南韓參謀長9日下午表示，北韓在下午約4時30分於平安北道朝東方發射一不明物體。

北韓領導人金正恩4日親自督導東海岸一場實彈軍事演習，北韓朝中社5日公布的照片顯示，試射武器可能包括一枚短程彈道飛彈

北韓彈道飛彈金正恩
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