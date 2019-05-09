南韓參謀長：北韓再度發射不明物體

2019-05-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



北韓下午於平安北道朝東方發射一不明物體。圖為北韓領導人金正恩。 歐新社。 分享 facebook

韓聯社報導，南韓參謀長9日下午表示，北韓在下午約4時30分於平安北道朝東方發射一不明物體。

北韓領導人金正恩4日親自督導東海岸一場實彈軍事演習，北韓朝中社5日公布的照片顯示，試射武器可能包括一枚短程彈道飛彈。