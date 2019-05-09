泰大選無黨過半 專家憂政策難推動

2019-05-09 16:17 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



泰國國會大選結果幾乎出爐，雖然政治民力黨組閣機會較高，帕拉育有機會持續擔任總理，但政策推行難度不低。圖／取自維基百科 分享 facebook

泰國日前公佈下議院的席次名單，前2大黨都未能獨立組閣！3月底舉行的泰國國會大選結果延宕超過一個月才公布，除了清邁一區仍得重選以外，總計499席已出爐。最高票是反對派西納瓦兄妹的為泰黨，而軍方支持的執政派次之，但雙雙都需要拉夠盟軍才能組政府，即便親軍方派較被看好能組閣成功，但實際票數仍輸為泰黨的他們，在推行政策恐窒礙難行。

軍方一派稍被看好組閣

根據《每日太陽報》報導，泰國於3月底舉行的國會大選結果拖延至日前才「幾乎」揭曉，目前已公佈499席，仍有清邁一區席次需要在本月舉行重選。而下議院最高票是近年來主要的反對派、為泰黨所拿下的136席，軍方支持的政治民力黨手握116席居次，第三大黨則是新未來黨的80席。

由於這2黨都沒過半，沒達到自行組閣的條件，勢必得尋找盟友聯合組閣，據泰國媒體分析，為泰黨與新未來黨走得很近，被預估會是245席，而相對來說，政治民力黨就會手握254至255席（還有一席不確定），意指軍方組閣成功機率較高。

大選沒有贏家

然而，據《半島電視台》報導，泰媒分析政治民力黨會勝出的前提是有民主黨站台，過往民主黨和泰自豪黨都親軍方，但本次民主黨內部意見分歧不小，仍未明確表態，該黨本屆得到11席，若他們選擇跳槽到為泰黨一方，聯合組閣的勝利者將會逆轉，也被認為是「關鍵的11席少數」。

然而，政治學家魏圖基表示，即便這次民主黨依然選擇聯合政治民力黨組閣，由該黨領袖帕拉育持續擔任總理，仍會在立法上遇到難關，畢竟本次大選沒有一黨能過半，就連第一大黨和第三大黨的聯手（為泰與新未來）都無法過半，更遑論政治民力黨陣營中還有態度曖昧不明的民主黨，魏圖基感嘆說：「這次大選並沒有真正的贏家，但泰國很可能成為輸家，因為政策制定高機率陷入僵局。」

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