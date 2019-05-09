美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

2019-05-09 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國第七艦隊8日公布，美國海軍驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）加入印度海軍、日本海上自衛隊和菲律賓海軍，於5月2日至8日期間一起航經南海。

除勞倫斯號之外，穿越國際海域的有印度加爾各答號驅逐艦（INS Kolkata）和補給艦沙克蒂號（INS Shakti）、日本出雲號直升機護衛艦（JS Izumo）和村雨號驅逐艦（JS Murasame），以及菲律賓海軍巡邏艦博尼法西奥號（BRP Andres Bonifacio）。

菲律賓每日問詢者報（Inquirer Net）報導，這是四國海軍首度共同在南海航行，「促進整個自由開放印太地區的海上合作」。該報還說，四國船艦是在前往新加坡，參加第二階段東協國防部長會議暨海上安全野訓演習（ADMM- Plus MARSEC FTX）時一起航行。

勞倫斯號艦長克魯格（Andrew J. Klug）說：「我們很興奮能參加這次多邊行動。能與盟國、合作夥伴和朋友在此區進行專業交流，是加深現有堅強關係又能相互學習的機會。」

四國船艦進行編隊操練、溝通演習和人員轉移，同時在村雨號上舉辦指揮官座談會。

日本海上自衛隊第一護衛隊群司令江川宏表示：「與美國海軍和區域合作夥伴共同航行是絕佳經驗。除建立彼此的理解和信任外，也是一種加強印太地區和平穩定的方法。」