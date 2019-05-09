親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美伊對峙升溫中
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

2019-05-09 14:24聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國第七艦隊8日公布，美國海軍驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）加入印度海軍、日本海上自衛隊和菲律賓海軍，於5月2日至8日期間一起航經南海

除勞倫斯號之外，穿越國際海域的有印度加爾各答號驅逐艦（INS Kolkata）和補給艦沙克蒂號（INS Shakti）、日本出雲號直升機護衛艦（JS Izumo）和村雨號驅逐艦（JS Murasame），以及菲律賓海軍巡邏艦博尼法西奥號（BRP Andres Bonifacio）。

菲律賓每日問詢者報（Inquirer Net）報導，這是四國海軍首度共同在南海航行，「促進整個自由開放印太地區的海上合作」。該報還說，四國船艦是在前往新加坡，參加第二階段東協國防部長會議暨海上安全野訓演習（ADMM- Plus MARSEC FTX）時一起航行。

勞倫斯號艦長克魯格（Andrew J. Klug）說：「我們很興奮能參加這次多邊行動。能與盟國、合作夥伴和朋友在此區進行專業交流，是加深現有堅強關係又能相互學習的機會。」

四國船艦進行編隊操練、溝通演習和人員轉移，同時在村雨號上舉辦指揮官座談會。

日本海上自衛隊第一護衛隊群司令江川宏表示：「與美國海軍和區域合作夥伴共同航行是絕佳經驗。除建立彼此的理解和信任外，也是一種加強印太地區和平穩定的方法。」

第七艦隊是美國海軍最大海外前線投送部隊，約轄50到70艘軍艦和潛艇，加上140架飛機和大約兩萬名官兵，與盟友一起在自由開放的印度太平洋地區提供安全保障。

美國、日本、印度、菲律賓軍艦近日共同航行南海。圖／日本海上自衛隊提供
美國、日本、印度、菲律賓軍艦近日共同航行南海。圖／日本海上自衛隊提供
分享

海軍自衛隊南海美軍
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／哈利梅根兒「亞契」首亮相 名字含意超溫馨

2019-05-09 13:51

南非大選 執政黨涉貪仍然穩贏

2019-05-09 13:59

獨厚美媒CBS 梅根、哈利遭英媒罵翻

2019-05-09 13:50

哈利添丁 英國查理王儲一脈更具分量

2019-05-09 13:49

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

華為孟晚舟獲准搬三倍大豪宅 9月23日續審

2019-05-09 11:23

哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡

2019-05-09 11:01

查貪汙案 巴西法院令再度羈押前總統泰梅爾

2019-05-09 10:54

華為4點聲明挺孟晚舟 批引渡違法律原則

2019-05-09 10:52

墨西哥廣場槍擊案 2工會領袖喪命2人傷

2019-05-09 10:29

試射火箭飛彈後 北韓：屬常規且自我防衛動作

2019-05-09 10:16

委國民議會副主席被拘留 3挺瓜伊多議員遭起訴

2019-05-09 09:13

馬哈地執政滿週年 自稱不比西方領袖差

2019-05-09 09:12

大雨成災4萬人撤離家園 巴拉圭宣布緊急狀態

2019-05-09 09:11

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

拐騙「巴鐵新娘」：中國的巴基斯坦人口販賣

2019-05-09 08:30

對中牽制 川普訪日時擬與安倍共登海自護衛艦

2019-05-09 08:12

影／美眾院議長波洛西 重申國會對台支持

2019-05-09 07:58

批中國威脅有如蘇聯 美國務卿促英國慎防華為

2019-05-09 04:30

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

南非大選 執政黨仍然穩贏

2019-05-09 00:27

南韓糧援北韓 川普點頭

2019-05-09 00:25

南非國會大選 非洲民族議會表現受矚

2019-05-08 23:37

伊朗恢復核作業 以色列總理：不容取得核武

2019-05-08 22:24

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

巴基斯坦東部聖殿自殺炸彈攻擊 升至10死

2019-05-08 21:47

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

對抗全球暖化有妙方 冰島把二氧化碳變石頭

2019-05-08 21:36

土耳其輸不起？伊斯坦堡市長選舉，憑什麼「取消重來」？

2019-05-08 20:30

走私毒品遭中國判死 加拿大男明上訴

2019-05-08 20:18

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

阿富汗首都汽車炸彈攻擊 9人受傷

2019-05-08 18:06

社會問題無解方 南非人冷感大選

2019-05-08 17:39

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

喬治亞首罰性騷擾 東歐女權路還很長

2019-05-08 17:11

兒童關心氣候議題好處多 還會影響父母

2019-05-08 17:10

南韓東協峰會11月舉辦 南韓外交官盼金正恩出席

2019-05-08 17:06

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37

豪華飛機墜毀墨西哥山區 機上13人全數罹難

2019-05-08 16:03
看更多

熱門文章

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

2019-05-08 17:41

中國民族主義抬頭 美中貿易談判習近平「不再讓步」

2019-05-08 17:02

美中貿易戰3種可能 美若加徵關稅中將這樣反擊

2019-05-08 17:02

陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制

2019-05-09 00:00

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

2019-05-08 21:12

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

美軍醞釀打伊朗 鷹眼、大黃蜂…火力總盤點

2019-05-08 15:56

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

美國90歲阿伯為送愛妻超速 法官溫馨約定20年後報到

2019-05-09 11:25

陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊

2019-05-09 00:28

美媒：中方談判出爾反爾是因看到川普做這件事

2019-05-09 11:04

變態色魔被誤放出獄 一日性侵7人 小孩、阿嬤都不放過

2019-05-09 11:25

美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議

2019-05-08 22:07

川普變臉關鍵…北京大改150頁貿易協議

2019-05-09 01:14

爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...

2019-05-09 10:31

日皇德仁首度宮中祭祀 雅子大垂髮造型現身

2019-05-08 15:38

中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場

2019-05-08 20:02

川普要加關稅中國股民竟不知 官媒今才擴大報導

2019-05-08 17:13

五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10%

2019-05-09 01:13

影／川普企業十年虧逾10億美元 圖表一頁裝不下

2019-05-08 16:25

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉

2019-05-09 10:38

有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金　

2019-05-08 15:40

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

關稅只是煙幕彈 貿易戰主因是美中「搶當科技霸主」

2019-05-08 17:02

何止一字千金 川普1字砍股市130億美元市值

2019-05-08 16:58

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37

貿易談判破局！美要求中國修法規 北京認侵犯主權

2019-05-08 17:02

南韓35歲女考公務員年年落榜 在父母面前自焚身亡

2019-05-09 13:38

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

川普指中國破壞協議 將透過關稅付出代價

2019-05-09 10:34

別再修鼻毛了！現在鼻毛外露才流行

2019-05-08 15:15

川普：劉鶴將來美 敲定貿易協議

2019-05-09 00:03

令和時代台灣客最瘋這個 6月才搶得到

2019-05-08 19:40

為什麼伊朗只退出部分核協議？專家這麼解釋

2019-05-08 18:03

川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點

2019-05-08 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top