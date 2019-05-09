軍方把持政權 蘇丹民眾醞釀「公民不服從」

2019-05-09 16:21 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



蘇丹總統被推翻後，目前由軍事委員會組成政府，引發民眾抗議。圖／取自Wikimedia Commons 分享 facebook

抗議軍方把持權利，蘇丹民眾可能發起公民不服從運動！在民眾大規模抗議要求下，蘇丹軍政府於4月11日將前總統巴希爾趕下台，並承諾在兩年內進行政權過渡。民眾對此提出抗議，希望統治國家的權力能馬上轉移到一個文職政府手上，抗議組織也表示，將發起公民不服從運動。

軍方拖延過渡

根據《德國之聲》報導，蘇丹的自由與變革聯盟抗議小組已提交一份關於新文職政府的提案，該政府包括了行政與立法機構。過渡期間的軍事委員會於7日表示，大致同意該提案，不過仍持有許多「保留意見」。抗議領導者們認為，軍事委員會此舉是在拖延政權的轉移。

自由與變革聯盟抗議領導人優素福（Yousef）於8日表示，軍事委員會的回應令人失望，且可能讓國家陷入危險。自由與變革聯盟也擔憂，軍事委員會的回應似乎是要延長談判時間而無意討論權力的過渡。對於軍事委員會的態度，抗議行動的統籌組織自由與變革宣言（DFCF）領導人表示，他們呼籲並且準備進行公民不服從運動。

美支持蘇丹人民

根據《土耳其廣播電視公司國際頻道》報導，對抗議領導人而言，新政府立法的詳細內容以及伊斯蘭教法相關問題，可在政府過渡後討論，但軍事委員會持續糾結於立法的用字與根據，似乎是有意拖延談判時間。

美國副國務卿沙利文於8日與布爾漢通過電話，督促蘇丹軍統治者布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）儘快與抗議民眾達成協議，並且更快速地過渡到文官統治的臨時政府。沙利文表明，支持蘇丹人民爭取自由、民主且繁榮的未來。

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