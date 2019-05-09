影／哈利梅根兒「亞契」首亮相 名字含意超溫馨

2019-05-09 13:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 蘇詠智 ／綜合8日電



英國哈利王子與妻子梅根，兩天前迎接兒子誕生後，終於正式以「一家三口」姿態亮相，哈利抱著小寶寶，臉上滿是喜悅，梅根並未奇蹟般迅速瘦身，卻仍然光采照人；而寶寶的名字也總算公布，取名為「亞契」（Archie），賭客全都猜錯了。

梅根6日產子，休養兩天後8日首度和哈利抱著兒子現身，寶寶可愛的模樣讓不少人印象深刻，這對新手爸媽的喜悅掩飾不住。

哈利和梅根的兒子姓名也同步揭曉，為亞契哈里森蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

這名英國王室第七順位繼承人裹著白色包巾，戴著白色小毛帽，不顧大批媒體搶拍，在爸爸哈利的身上睡得香甜。梅根對兒子讚不絕口，「他的個性超棒，真的很冷靜。他是我們的夢想。」接著夫婦倆相視而笑，哈利開玩笑說：「不知道這一點像誰。」

梅根懷孕是英國王室這陣子最受矚目的大事，她的預產期約在4月底到5月初，各方期待了好幾周，總算盼到孩子出生，選擇下注她生女兒的賭客們確定血本無歸，哈利跟哥哥威廉王子一樣，第一個孩子都是男生。

由於哈利是王儲的次子，他的兒子不能自動成為王子，必須由曾祖母、也就是女王伊莉莎白二世冊封才可以。英國天空新聞王室評論員引經據典，指出新生兒的王室頭銜將是「鄧巴頓伯爵」（Earl of Dumbarton）。

至於寶寶的名字，早先賭盤最看好若梅根生了兒子，會取名為亞瑟、亞伯特或是跟哈利的祖父一樣叫菲利浦，結果大出各方意料之外，幾乎沒有在任何賭盤熱門選項上的「亞契」（Archie），變成哈利和梅根的選擇。

根據語源，亞契這個名字有「真誠」、「大膽」或「勇敢」的意思，原本是亞契伯這個名字的縮寫，在英國比在美國更受父母歡迎，是2017年英格蘭和威爾斯最受歡迎的男孩名字第18名。

至於「Harrison」，則有「哈利的兒子」（son of Harry）的意思。

亞契是英女王的第八個曾孫，也是英國王位第七順位繼承人，排在爺爺查理王儲、伯父威廉王子和他的三名子女，以及爸爸哈利王子之後。 新任小王子亮相。 歐新社 分享 facebook