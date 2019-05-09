哈利添丁 英國查理王儲一脈更具分量

2019-05-09 13:49 世界日報 編譯中心╱綜合8日電



英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量。 路透社 分享 facebook

英國哈利王子和夫人梅根喜獲麟兒，這位王室金孫的出生，將使王儲查理（Prince Charles）這一脈王室成員的聲勢更高。

法新社報導，查理王儲正漸漸接管女王伊莉莎白二世的王室職責，如今包括兩個兒子、兩位媳婦和孫兒們，查理已是10位王室成員的家長。

這比女王其他子女安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward）的婚姻家庭成員還多。

王室傳記作家朱諾爾告訴法新社：「現在真正接掌大局、擔付最多王室任務的是查理這一脈。查理的兩個兒子威廉和哈利已全心投入王室事務，兩人的夫人也都為王室奉獻，這一脈的成員會愈來愈多。」

威廉和妻子凱特育有三個小孩，再加上哈利現在生了兒子，查理已有四位金孫。

儘管已年高70，查理王儲現在仍和從前一樣活躍於氣候變遷、都市規畫以及協助弱勢年輕人等工作。相較於溫莎王室其他成員只在白金漢宮陽台看得到，查理這脈常常現身人群，和群眾親切互動。

女王也曾在2012年慶祝登基60年的鑽禧紀念活動尾聲暗示，未來王室重責會由查理和他的兒孫承擔。

儘管王室的改變步調優雅緩慢，但女王近年確已漸漸下放職責。她2011年後就不再出遠門，2015年後就沒有離開過英國，王室出訪任務由查理和夫人卡蜜拉接替，伉儷倆的出訪現已屬半官方層級。

威廉和凱特也已分擔一些重要出訪行程，哈利和梅根去年5月完婚後，現在也已出訪兩次。這三對夫婦將日益成為國際間熟悉的英國王室臉孔。 小王子取名亞契。 美聯社 分享 facebook