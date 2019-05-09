親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美伊對峙升溫中
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

哈利添丁 英國查理王儲一脈更具分量

2019-05-09 13:49世界日報 編譯中心╱綜合8日電

英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量。 路透社
英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量。 路透社
分享

英國哈利王子和夫人梅根喜獲麟兒，這位王室金孫的出生，將使王儲查理（Prince Charles）這一脈王室成員的聲勢更高。

法新社報導，查理王儲正漸漸接管女王伊莉莎白二世的王室職責，如今包括兩個兒子、兩位媳婦和孫兒們，查理已是10位王室成員的家長。

這比女王其他子女安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward）的婚姻家庭成員還多。

王室傳記作家朱諾爾告訴法新社：「現在真正接掌大局、擔付最多王室任務的是查理這一脈。查理的兩個兒子威廉和哈利已全心投入王室事務，兩人的夫人也都為王室奉獻，這一脈的成員會愈來愈多。」

威廉和妻子凱特育有三個小孩，再加上哈利現在生了兒子，查理已有四位金孫。

儘管已年高70，查理王儲現在仍和從前一樣活躍於氣候變遷、都市規畫以及協助弱勢年輕人等工作。相較於溫莎王室其他成員只在白金漢宮陽台看得到，查理這脈常常現身人群，和群眾親切互動。

女王也曾在2012年慶祝登基60年的鑽禧紀念活動尾聲暗示，未來王室重責會由查理和他的兒孫承擔。

儘管王室的改變步調優雅緩慢，但女王近年確已漸漸下放職責。她2011年後就不再出遠門，2015年後就沒有離開過英國，王室出訪任務由查理和夫人卡蜜拉接替，伉儷倆的出訪現已屬半官方層級。

威廉和凱特也已分擔一些重要出訪行程，哈利和梅根去年5月完婚後，現在也已出訪兩次。這三對夫婦將日益成為國際間熟悉的英國王室臉孔。

小王子取名亞契。 美聯社
小王子取名亞契。 美聯社
分享

英國王室喜迎接新生命。 歐新社
英國王室喜迎接新生命。 歐新社
分享

王室女王王儲梅根馬克爾哈利王子
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

2019-05-09 14:24

死了兩頭牛之後 印度大選引爆族群衝突

2019-05-09 14:59

影／哈利梅根兒「亞契」首亮相 名字含意超溫馨

2019-05-09 13:51

南非大選 執政黨涉貪仍然穩贏

2019-05-09 13:59

獨厚美媒CBS 梅根、哈利遭英媒罵翻

2019-05-09 13:50

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

華為孟晚舟獲准搬三倍大豪宅 9月23日續審

2019-05-09 11:23

哈利兒子命名亞契 打破眾人眼鏡

2019-05-09 11:01

查貪汙案 巴西法院令再度羈押前總統泰梅爾

2019-05-09 10:54

華為4點聲明挺孟晚舟 批引渡違法律原則

2019-05-09 10:52

墨西哥廣場槍擊案 2工會領袖喪命2人傷

2019-05-09 10:29

試射火箭飛彈後 北韓：屬常規且自我防衛動作

2019-05-09 10:16

委國民議會副主席被拘留 3挺瓜伊多議員遭起訴

2019-05-09 09:13

馬哈地執政滿週年 自稱不比西方領袖差

2019-05-09 09:12

大雨成災4萬人撤離家園 巴拉圭宣布緊急狀態

2019-05-09 09:11

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

拐騙「巴鐵新娘」：中國的巴基斯坦人口販賣

2019-05-09 08:30

對中牽制 川普訪日時擬與安倍共登海自護衛艦

2019-05-09 08:12

影／美眾院議長波洛西 重申國會對台支持

2019-05-09 07:58

批中國威脅有如蘇聯 美國務卿促英國慎防華為

2019-05-09 04:30

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

南非大選 執政黨仍然穩贏

2019-05-09 00:27

南韓糧援北韓 川普點頭

2019-05-09 00:25

南非國會大選 非洲民族議會表現受矚

2019-05-08 23:37

伊朗恢復核作業 以色列總理：不容取得核武

2019-05-08 22:24

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

巴基斯坦東部聖殿自殺炸彈攻擊 升至10死

2019-05-08 21:47

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

對抗全球暖化有妙方 冰島把二氧化碳變石頭

2019-05-08 21:36

土耳其輸不起？伊斯坦堡市長選舉，憑什麼「取消重來」？

2019-05-08 20:30

走私毒品遭中國判死 加拿大男明上訴

2019-05-08 20:18

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

阿富汗首都汽車炸彈攻擊 9人受傷

2019-05-08 18:06

社會問題無解方 南非人冷感大選

2019-05-08 17:39

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

喬治亞首罰性騷擾 東歐女權路還很長

2019-05-08 17:11

兒童關心氣候議題好處多 還會影響父母

2019-05-08 17:10

南韓東協峰會11月舉辦 南韓外交官盼金正恩出席

2019-05-08 17:06

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37
看更多

熱門文章

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

2019-05-08 17:41

中國民族主義抬頭 美中貿易談判習近平「不再讓步」

2019-05-08 17:02

美中貿易戰3種可能 美若加徵關稅中將這樣反擊

2019-05-08 17:02

陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制

2019-05-09 00:00

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

2019-05-08 21:12

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

美軍醞釀打伊朗 鷹眼、大黃蜂…火力總盤點

2019-05-08 15:56

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

美國90歲阿伯為送愛妻超速 法官溫馨約定20年後報到

2019-05-09 11:25

陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊

2019-05-09 00:28

美媒：中方談判出爾反爾是因看到川普做這件事

2019-05-09 11:04

變態色魔被誤放出獄 一日性侵7人 小孩、阿嬤都不放過

2019-05-09 11:25

美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議

2019-05-08 22:07

川普變臉關鍵…北京大改150頁貿易協議

2019-05-09 01:14

爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...

2019-05-09 10:31

日皇德仁首度宮中祭祀 雅子大垂髮造型現身

2019-05-08 15:38

中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場

2019-05-08 20:02

川普要加關稅中國股民竟不知 官媒今才擴大報導

2019-05-08 17:13

五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10%

2019-05-09 01:13

影／川普企業十年虧逾10億美元 圖表一頁裝不下

2019-05-08 16:25

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

貿易戰進入攤牌階段 明日中午前揭曉

2019-05-09 10:38

有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金　

2019-05-08 15:40

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

關稅只是煙幕彈 貿易戰主因是美中「搶當科技霸主」

2019-05-08 17:02

何止一字千金 川普1字砍股市130億美元市值

2019-05-08 16:58

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37

貿易談判破局！美要求中國修法規 北京認侵犯主權

2019-05-08 17:02

南韓35歲女考公務員年年落榜 在父母面前自焚身亡

2019-05-09 13:38

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

川普指中國破壞協議 將透過關稅付出代價

2019-05-09 10:34

別再修鼻毛了！現在鼻毛外露才流行

2019-05-08 15:15

川普：劉鶴將來美 敲定貿易協議

2019-05-09 00:03

令和時代台灣客最瘋這個 6月才搶得到

2019-05-08 19:40

為什麼伊朗只退出部分核協議？專家這麼解釋

2019-05-08 18:03

川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點

2019-05-08 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top