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影／哈利梅根抱小王子亮相 一個動作看出夫妻倆誰當家

2019-05-09 12:44聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

英國哈利王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根，8日帶著兒子正式以「一家三口」姿態亮相，這也是寶寶出生後首次曝光，並隨後公布與女王夫婦的合照，宣布兒子命名為「亞契」。肢體語言專家分析兩人互動，透露夫妻倆誰在當家做主。

產後兩天的梅根身穿白色裙裝，雖然身材尚未恢復，但氣色非常好。梅根與哈利兩人繼續打破英國皇室傳統，一改由媽媽抱寶寶亮相習慣，由哈利王子親自抱著兒子，梅根則在一旁，不時用保護和鼓勵性的肢體語言來安撫哈利。肢體語言專家詹姆斯（Judi James）指出，這種做法和姿態是英國皇室首見。

詹姆斯分析，哈利的言行，徹底展現他初為人父的喜悅以及對兒子的愛，而且相對其他初為人父的皇室成員，哈利抱小孩的姿勢更加放鬆且充滿自信。詹姆斯指出，整個活動中，哈利都不斷藉由撫摸自己的手和寶寶來保持冷靜。

站在一旁的梅根，在整個拍照過程中，不斷的撫摸自己的頭髮或輕觸兒子的頭。詹姆斯表示，這種行為除了可以看出梅根有輕微焦慮外，同時也展示了梅根在寶寶事物上的主導權，梅根雖然讓哈利抱小孩，但行為舉止卻顯示梅根才是做主的那個人。

詹姆斯說，當梅根和哈利抱著寶寶轉身離去時，還可見梅根輕拍並撫摸哈利的背，這動作比梅根以前的做法都更誇張，除了展現他們一家三口和樂融融外，同時也是在獎勵並指揮哈利。

詹姆斯也指出，梅根和哈利兩人從頭到尾不斷凝視對方、交換眼神，顯示兩人未來在教育小孩上應能平等攜手共進。

哈利王子和梅根隨後帶著新生兒與女王夫婦會面，並在社群媒體上公布會面照，同時宣布小王子的全名為「亞契·哈利遜·蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）」。

英國哈利王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根，8日帶著兒子正式以「一家三口」姿態亮相，...
英國哈利王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根，8日帶著兒子正式以「一家三口」姿態亮相，這是寶寶出生後首次曝光，肢體語言專家分析兩人互動，透露這一家到底誰做主。歐新社
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肢體語言專家分析梅根與哈利的互動，當梅根和哈利抱著寶寶轉身離去時，梅根輕拍並撫摸...
肢體語言專家分析梅根與哈利的互動，當梅根和哈利抱著寶寶轉身離去時，梅根輕拍並撫摸哈利的背，顯示梅根是在獎勵並指揮哈利。美聯社
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英國哈利王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根，8日帶著兒子正式以「一家三口」姿態亮相，...
英國哈利王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根，8日帶著兒子正式以「一家三口」姿態亮相，隨後公布與女王夫婦的合照，宣布兒子命名為「亞契」。美聯社
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