華為孟晚舟獲准搬三倍大豪宅 9月23日續審

2019-05-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



加拿大法院8日上午再次針對華為財務長孟晚舟引渡案開庭，辯方律師在庭上以美國總統川普的言論為由，指案件涉及政治動機，擬聲請暫停審理；經檢辯雙方討論，法院敲定9月23日審理律師提出的資料披露聲請，並批准孟晚舟以安全為由搬家。

辯方重提去年12月1日加拿大應美方引渡要求於溫哥華機場逮捕孟晚舟時，加拿大警方和加拿大邊境服務局（CBSA）扣留她三小時、非法搜查手機和訊問且未告知逮捕原因等，侵犯她的憲法權利，要求先等警方和海關披露相關訊息。

此外，孟晚舟律師稱，沒有證據顯示孟晚舟欺瞞匯豐等跨國銀行，為其與伊朗一間公司Skycom提供交易結算服務，進而違反美國的伊朗制裁令。

華為之前表示，Skycom公司是伊朗的在地商業夥伴。美方認為，這是一個非官方子公司，曾用於隱瞞華為的伊朗業務。

辯方並強調，孟晚舟不該被引渡到美國，因為她的行為沒有違反加拿大法律。律師指出，「換句話說，所指控的罪行只能存在於禁止與伊朗進行國際金融交易的國家，而加拿大不再屬於這樣的國家」。

此外，辯方也再度抨擊美國總統川普過去公開表示「不排除干涉孟案」的政治性言論。辯方表示，若9月中旬針對訊息披露申請進行聽證，明年1月中旬會再向法庭提出動議，將加美兩國都列入犯罪指控並進行聽證。

辯方律師同時要求更改保釋條件，擴大孟晚舟活動範圍，讓她搬去保全條件更好的住所。孟晚舟獲准搬到她在溫哥華的另一處房產，那是價值1000萬美元豪宅，與美國總領事的官邸為鄰。