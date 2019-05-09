影／美眾院議長波洛西 重申國會對台支持

2019-05-09 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議院議長波洛西8日出席台灣關係法40周年國會酒會表示，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享價值。

駐美代表處8日在國會舉行台灣關係法40周年國會酒會，波洛西（Nancy Pelosi）、參院外委會主席里契（Jim Risch）、參議員梅南德茲（Robert Menendez）、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾議員游賀（Ted Yoho）等逾20位議員出席；今年100歲、40年前擔任眾院外委會亞太小組主席的伍爾夫（Lester Wolff）也到場。

里契致詞表示，他非常關切中國大陸持續孤立台灣，他與同事致力於應對來自中方的挑戰，美方將考量如何支持台灣與國際社會交流；也承諾確保美國支持台灣關係法，包括支持台灣自衛的承諾，以及尋找方法擴大美台互利的夥伴關係。

國務院國際事務助卿莫利（Kevin Moley) 、政軍事務助卿庫柏（Clarke Cooper）、國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）、白宮國安會中台蒙事務主任簡以榮（ Ivan Kanapathy）等多位行政部門官員與會。

庫柏表示，他雖然剛上任三天，但不會錯過美台長期合作的重要紀念日；庫柏會後受訪時說，美方認為台灣是民主典範，雙方的夥伴關係很堅實，他很期待訪問台北。不過，庫柏並未透露何時訪台。

駐美代表高碩泰介紹波洛西時，提及台灣總統蔡英文日前過境美國夏威夷與波洛西通話一事；波洛西在台上致詞表示，美國兩黨都支持且承認台灣關係法，過去40年來，台灣關係法造就美台不可動搖的關係。

波洛西並說，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值；她並指出，眾院通過「台灣保證法案」展現對台灣人民的承諾。

梅南德茲指出，國會將繼續支持美國對台軍售，以及基於台灣關係法的承諾；他也希望每台在強化經濟關係方面能有所進展，他支持雙方討論雙邊投資協定，也支持台灣參與廣泛的區域貿易架構。