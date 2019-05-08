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對抗全球暖化有妙方 冰島把二氧化碳變石頭

2019-05-08 21:36中央社 冰島亨吉德火山8日綜合外電報導

「碳固定」計畫的研究人員把世界最大地熱發電廠之一的海勒西迪（Hellisheid...
「碳固定」計畫的研究人員把世界最大地熱發電廠之一的海勒西迪（Hellisheidi）地熱發電廠變成他們自己的實驗室。 圖／擷自Carbfix關網
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為了淨化空氣中造成全球暖化的有害排放物，「21世紀的煉金術士」冰島地質學家把二氧化碳永遠變成石頭。

這項技術模仿費時數千年的自然過程，差別在於速度快了許多。專家把二氧化碳注入多孔的玄武岩層中，使其凝固成碳酸鹽礦物，避免其排放到大氣中。

地質學家斯奈布瓊斯多蒂爾（Sandra Osk Snaebjornsdottir）說：「運用這種方法，我們實際上大幅改變整個過程的起止時間。」

冰島的交通運輸、工業和火山排放大量的溫室氣體二氧化碳。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）正在推廣各種碳捕捉和儲存（CCS）方法，希望把全球平均氣溫的上升幅度控制在攝氏1.5度以內。

斯奈布瓊斯多蒂爾正投入冰島「碳固定」（Carbfix）計畫，此一計畫的研究人員和工程師來自雷克雅維克能源公司（Reykjavik Energy）、冰島大學（University of Iceland）、法國國家科學研究中心（CNRS）以及美國哥倫比亞大學（Columbia University）。

擁有間歇泉、冰川和火山的冰島，至少一半能源來自地熱資源。

「碳固定」計畫的研究人員把世界最大地熱發電廠之一的海勒西迪（Hellisheidi）地熱發電廠變成他們自己的實驗室。

這座發電廠位在冰島西南部的亨吉德火山（Hengill），坐落在冷卻熔岩形成的玄武岩層上，能取得幾乎無止盡的水源。

這座發電廠抽取亨吉德火山的溫泉，推動6台渦輪發電，替約30公里遠的首都雷克雅維克（Reykjavik）提供電力和熱能。

同時，發電廠產生的二氧化碳從蒸氣中捕捉，液化成冷凝水，然後溶解在大量水中。

這項計畫主管阿拉迪（Edda Sif Aradottir）說：「所以基本上我們只是用二氧化碳製造蘇打水。」

用管線把這些氣泡水輸送到數公里遠的區域，研究人員透過高壓將氣泡水注入地下1000公尺深的岩層中。

這些氣泡水填充岩層空隙，並開始發生凝固過程，意即當二氧化碳與玄武岩中的鈣、鎂和鐵接觸時發生的化學反應。

斯奈布瓊斯多蒂爾說：「我們最初注入的幾乎所有二氧化碳都在2年之內凝固。」

一旦二氧化碳變成石頭後，二氧化碳就能永遠存在石頭中。

冰島哥倫比亞氣候變遷
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