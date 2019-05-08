哈利梅根抱新生兒亮相 小王子不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國哈利王子夫婦8日抱著出生兩天的兒子亮相。 歐新社 分享 facebook

英國哈利王子和薩塞克斯公爵夫人梅根的第一個孩子6日出生，是個男孩，哈利夫婦8日抱著新生兒首度公開亮相。這名英國王室第七順位繼承人裹著白色包巾，戴著白色小毛帽，在大批媒體搶拍時睡得香甜。

梅根對兒子讚不絕口，他說：「他的個性超棒，真的很冷靜。他是我們的夢想。」接著夫婦倆相視而笑，哈利開玩笑說：「不知道這一點像誰。」

哈利和梅根表示將帶著兒子晉見曾祖母、女王伊莉莎白二世。談到初為人母兩天來的感想，梅根說：「很神奇，很棒，我擁有全世界最棒的兩個男人，真的很幸福。」

英王室新成員首度亮相 梅根滿臉歡喜

【中央社／倫敦8日專電】

哈利王子與非裔美籍女星梅根馬克爾的兒子6日上午出生，休養2天後，梅根和哈利首度抱著兒子現身，身形圓潤了一些的梅根滿臉驕傲，表示自己擁有「世界上最棒的兩個男人」。

梅根和哈利在溫莎城堡接受媒體訪問，2天大的兒子被包裹在白色襁褓中，似乎睡得正香。梅根說：「他的性格非常好，非常冷靜。」

梅根和哈利接著一起笑起來，哈利說：「我不知道他這個（好性格）是遺傳自誰。」

英國女王伊麗莎白二世至今還沒有見到新生寶貝，兩人也表示，女王之後將會見到第8個曾孫。

談到當上新手父母的頭幾天體驗，梅根表示：「很神奇，非常棒，我現在擁有世界上最棒的兩個男人，所以我非常開心。」

哈利也說：「才剛過2天半、3天，但是我們非常開心能擁有自己的快樂泉源。」被問到寶寶長得像誰，哈利表示：「大家都說寶寶在剛出生的前兩個星期長相會改變很多，接下來一個月我們會一直觀察，不過他看起來每天都在改變，所以誰知道呢。」

哈利和梅根目前還沒替孩子取名，但他將是英國王位第7順位繼承人，排在查爾斯王子、伯父威廉王子和他的3名子女，以及爸爸哈利王子之後。

有關孩子的名字，英國廣播公司（BBC）報導，目前猜測王室傳統的名字亞瑟（Arthur）很有可能中選，亞瑟也是查爾斯王子和威廉王子的中間名。亞歷山大（Alexander） 和詹姆士（James）的呼聲也很高。

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