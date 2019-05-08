社會問題無解方 南非人冷感大選

2019-05-08 17:39 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



由於社會問題長年難解，南非人對於政治普遍無感，特別是年輕選民數量劇減。 台灣醒報（擷自UsAfe） 分享 facebook

南非8日舉行新一屆的國會大選，這也是該國從1994年結束種族隔離政策以來的第6屆，雖然該國聲稱已民主化達25年，但據《CNN》指出，社會還是貧富不均，而執政黨非洲人國民大會（非國大）仍是本屆大選勝出的熱門，儘管前總統祖馬9年來都無力改善腐敗與犯罪問題，反對派要推翻非國大難度仍高，有機會改變的年輕選民更因政治冷感，登記投票人數再降。

執政黨非國大贏面大

根據《英國衛報》報導，南非8日舉行該國兩級制的國會大選，總計有48個政黨角逐兩級議會共490個席次，本次登記選民超過2670萬人，預計將在11日宣布結果，而依照最新選前民調指出，該國執政的非國大基本上是勝券在握，他們手握6成選票。

主要有能力威脅到非國大的政黨僅有經濟自由戰士黨和聯合民主運動黨，這2個反對派雖被預期能增加不少選票，但多數南非選民仍抱著同樣想法，認為該國政黨沒有一個能徹底改善糟糕的社會問題，在誰執政都一樣的前提，不如選一個有長久執政經驗的黨派，非國大。

貧富差距大

談及該國糟糕社會問題，《CNN》報導，雖然南非已有25年的民主進程，但該國社會問題一籮筐，從政府內部腐敗、失業率飆到27%、經濟成長趨緩到社會暴力犯罪頻傳，而最嚴重的是貧富差距巨大，結構面上來看，貧富差距與種族有著密切關係。

開普敦學者萊布蘭特指出，南非前5%菁英人口仍由白人佔多數，相較於白人菁英階級持續穩定社會地位優勢，中產階級規模仍小、發展也慢，僅佔總人口20%，從2008年至今都沒有明顯增加，讓南非貧富差距問題持續難解。

據《半島電視台》報導，針對上述南非一直無法被改善的眾多問題，社會對執政者充斥著不信任，該國年輕選民也因此對政治冷感，不願意用手中選票支持有理念作出改變的少數年輕小黨，本屆登記的年輕選民比上一屆減少47%，說明南非想要改變還有長遠的路得走。

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